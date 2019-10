London Stock Exchange Aktienkurs GlaxoSmithKline-Aktie:

Kurzprofil GlaxoSmithKline plc.:



GlaxoSmithKline plc. (ISIN: GB0009252882, WKN: 940561, Ticker-Symbol: GS7, London: GSK, Nasdaq OTC-Symbol: GLAXF) ist ein weltweit führendes, forschungsorientiertes Gesundheitsunternehmen, das sich der Entwicklung innovativer Arzneimittel verschrieben hat. Das Portfolio von GlaxoSmithKline ist breit gefächert, von der Prävention über die Behandlung von akuten und chronischen Erkrankungen bis zur Therapie von lebensbedrohlichen Krankheiten. (30.10.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GlaxoSmithKline-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns GlaxoSmithKline plc. (GSK) (ISIN: GB0009252882, WKN: 940561, Ticker-Symbol: GS7, London: GSK, Nasdaq OTC-Symbol: GLAXF) unter die Lupe.GlaxoSmithKline schraube seine Jahresziele nach erneut gestiegenen Ergebnissen noch einmal hoch. Statt von einem Rückgang von bis zu 5% beim bereinigten Gewinn je Aktie sei nun von einer Stagnation die Rede. Der Impfstoff Shingrix avanciere im Produktportfolio mehr und mehr zum Kassenschlager, wodurch sich die Probleme beim Asthma-Medikament Advair im dritten Quartal nicht ganz so stark bemerkbar gemacht hätten.GlaxoSmithKline habe seine Hausaufgaben gemacht. Die Strategie, sich fortan auf die Geschäfte mit verschreibungspflichtigen Medikamenten und Impfstoffen zu konzentrieren, scheine zu fruchten. Zudem habe sich der britische Konzern mit Tesaro einen spannenden Onkologie-Spezialisten im vergangenen Jahr einverleibt. Der Chart spreche eine klare Sprache: Investierte Anleger sollten dabei bleiben und zusätzlich noch attraktive Dividenden kassieren, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.10.2019)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze GlaxoSmithKline-Aktie:Xetra-Aktienkurs GlaxoSmithKline-Aktie:20,60 EUR +2,59% (30.10.2019, 17:26)