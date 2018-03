London Stock Exchange Aktienkurs GlaxoSmithKline-Aktie:

Kurzprofil GlaxoSmithKline plc.:



GlaxoSmithKline plc. (ISIN: GB0009252882, WKN: 940561, Ticker-Symbol: GS7, London: GSK, Nasdaq OTC-Symbol: GLAXF) ist ein weltweit führendes, forschungsorientiertes Gesundheitsunternehmen, das sich der Entwicklung innovativer Arzneimittel verschrieben hat. Das Portfolio von GlaxoSmithKline ist breit gefächert, von der Prävention über die Behandlung von akuten und chronischen Erkrankungen bis zur Therapie von lebensbedrohlichen Krankheiten. (28.03.2018/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - GlaxoSmithKline-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernhard Weininger von Independent Research:Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des britischen Pharmaunternehmens GlaxoSmithKline plc. (GSK) (ISIN: GB0009252882, WKN: 940561, Ticker-Symbol: GS7, London: GSK, Nasdaq OTC-Symbol: GLAXF).Das Unternehmen habe mit Novartis die Übernahme deren 36,5%-Anteils am gemeinsamen Joint Venture im Consumer Healthcare-Bereich für 13 Mrd. USD (9,2 Mrd. GBP) in bar vereinbart. Zuvor habe es mitgeteilt, sich aus dem Bieterprozess um das Consumer Healthcare-Geschäft von Pfizer zurückgezogen zu haben. Die Transaktion stehe im Einklang mit der strategischen Zielsetzung, die Präsenz im Geschäft mit rezeptfreien Gesundheitsprodukten zu starken und künftig den vollen Wert des Bereichs abzuschöpfen. Die Transaktion solle sich 2018 positiv auf das bereinigte EPS und die Cashflow-Entwicklung auswirken.2022 stelle GlaxoSmithKline für den Bereich eine operative Marge im mittleren 20er Prozentbereich (2017: 17,7%) in Aussicht, was der Analyst als ambitioniert werte. Da Novartis eine Verkaufs-Option für seinen Anteil (Ausübung möglich von Marz 2018 bis Marz 2035; bilanzierter Wert per 31.12.2017: 8,6 Mrd. GBP) besitze, sehe er dir frühzeitige Übernahme als sinnvoll an, um Planungssicherheit zu gewährleisten. Zugleich seien strategische Optionen für Horlicks und weitere Assets im Erfahrungsbericht (Umsatz 2017: 550 Mio. GBP) angekündigt worden, um die Finanzierung zu unterstützen. Die Prüfung solle Ende 2018 abgeschlossen sein. Die Transaktion mit Novartis sei vorbehaltlich der Zustimmung der GSK-Aktionäre und solle Mitte 2018 vollzogen werden. Das Wertpapier habe positiv auf die Nachricht (27.03.: +4%) reagiert.Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die GlaxoSmithKline-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 14,00 GBP bekräftigt. (Analyse vom 28.03.2018)Börsenplätze GlaxoSmithKline-Aktie:Xetra-Aktienkurs GlaxoSmithKline-Aktie:15,734 EUR +0,99% (28.03.2018, 10:37)