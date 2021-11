Mehr als 450 internationale Finanzdienstleister, die gemeinsam 130 Billionen US-Dollar (112 Billionen Euro) Vermögen verwalten würden, hätten sich beim Klimagipfel COP26 in Glasgow zu einem gemeinsamen Ziel zur Reduzierung von Treibhausgasen verpflichtet. Diese Zahl sei zwar begrüßenswert, aber zu hoch, um glaubwürdig zu sein. Eine Investmentbank könne die Verpflichtung unterzeichnen und gleichzeitig eine Reihe von Investitionen in Öl, Gas und Kohle tätigen, die die Hauptquellen für CO2-Emissionen seien. Die Selbstverpflichtung schreibe kein Tempo bei der Reduzierung der Finanzierung vor. Für eine Investmentbank bedeute dies, dass sie sich zu Netto-Null-Emissionen verpflichten und gleichzeitig Kredite in Milliardenhöhe für Aktivitäten vergeben kann, die zu C02-Emissionen beitragen würden.



Insgesamt müsse man vorsichtig sein mit dem Glauben, dass die Finanzwirtschaft das Problem des Klimawandels lösen könne. Es werde der Eindruck erweckt, dass das Finanzwesen der Wirtschaft Geld zur Verfügung stelle und daher eine der Hauptlösungen für den Klimaschutz darstelle. Dies sei nicht unbedingt richtig, denn ein großer Teil dieses Geldes werde passiv, also in die größten Unternehmen der Welt, investiert. Das gestatte nur wenig Einfluss auf den Klimawandel.



Die jüngsten Verpflichtungen zum Ausstieg aus der Kohle seien ein Schritt nach vorn, aber es fehle an den notwendigen Details, und einige der größten Kohleverbraucher der Welt - China, Indien und Australien - seien nicht dabei. Da China 50% der weltweiten Kohle verbrauche, habe das Land zwar bereits einen Plan zur Verringerung der Treibhausgasemissionen angekündigt, doch enthalte dieser Plan keine verbindlichen Verpflichtungen zur Stilllegung seiner Kohlekraftwerke. Solange dies nicht geschehe, seien alle anderen Verpflichtungen zweitrangig.



Man wolle einen Ausstieg aus der Kohlenutzung für Schwellenländer wie Südafrika sicherstellen. Kohle sei eine Energiequelle, aus der Windturbinen hergestellt werden könnten. Wenn diese Länder keine Kohle nutzen würden und keinen Zugang zu Erdgas hätten, hätten sie auch keinen Zugang zu Energie. Wie sollten sie sich dann entwickeln? Deshalb müsse man den Einsatz erneuerbarer Energien in diesen Ländern finanzieren und ihnen die entsprechende Technologie zur Verfügung stellen. (05.11.2021/ac/a/m)





Es ist ein bedeutendes Abkommen, aber es ist schade, dass weder China noch Russland daran beteiligt sind, da Russland als großer Erdgasproduzent auch eine wesentliche Quelle von Methanlecks ist, so David Czupryna, Head of ESG Development bei Candriam.Ohne die Beteiligung Russlands und Chinas sei es schwieriger abzusehen, wie dies zu einer signifikanten globalen Reduzierung der Methanemissionen führen solle. "Das 30-Prozent-Ziel würde uns auf das Niveau der 1990er Jahre zurückbringen - und das ist ein positiver Schritt!, so Czupryna. Methan sei nach C02 das zweitgrößte Treibhausgas. Es zerfalle im Laufe der Zeit und verbleibe nicht ewig in der Atmosphäre. Wenn also die Emissionen reduziert würden, komme es nach ein paar Jahren zu einer erheblichen Verringerung von Methan in der Atmosphäre.