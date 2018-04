Paris (www.aktiencheck.de) - Von den alten Höchstständen im Vergleich zum Euro ist die Norwegische Krone (NOK) noch weit entfernt, so die BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Krone hat noch PotenzialKurzfristig spiele der aktuell recht robuste Ölpreis den Norwegern in die Karten - und verleihe der Krone Rückenwind. Schließlich sei das skandinavische Land nach wie vor stark von den Einnahmen aus dem Ölgeschäft abhängig. Mittelfristig dürften die erfreulichen Wirtschaftsaussichten die Krone stützen. Regierungsangaben zufolge seien der Konsum und das Haushalteinkommen gestiegen. Zudem verbessere sich die Stimmung, und die Investitionen der Unternehmen würden ebenfalls anziehen. Dass die Regierung in den kommenden zwei Jahren ein steigendes Wirtschaftswachstum erwarte, überrasche daher nicht wirklich. Bergauf gehe es auch mit der Inflation, im März habe die Teuerungsrate bei knapp 2,2 Prozent gelegen. Nicht von ungefähr habe der Chef der norwegischen Notenbank, Oystein Olsen, für die Zeit nach dem Sommer 2018 bereits eine Zinserhöhung in Aussicht gestellt. Aktuell liege der Schlüsselzins nach wie vor auf dem Rekordtief von 0,5 Prozent. Sollte der Leitzins tatsächlich angehoben werden, dürfte es auch mit der Krone weiter aufwärts gehen. (13.04.2018/ac/a/m)