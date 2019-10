L&S-Aktienkurs Givaudan-Aktie:

2.610,00 EUR +0,31% (16.10.2019, 10:35)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Givaudan-Aktie:

2.878,00 CHF -0,24% (16.10.2019, 10:20)



ISIN Givaudan-Aktie:

CH0010645932



WKN Givaudan-Aktie:

938427



Ticker-Symbol Givaudan-Aktie:

GIN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Givaudan-Aktie:

GIVN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Givaudan-Aktie:

GVDBF



Kurzprofil Givaudan SA:



Givaudan SA (ISIN: CH0010645932, WKN: 938427, Ticker-Symbol: GIN, SIX Swiss Ex: GIVN, Nasdaq OTC-Symbol: GVDBF) ist einer der weltweit führenden Hersteller und Entwicklern von Duftstoffen, angefangen bei Waschmittelzusätzen bis hin zu den feinsten Ingredienzien edler Parfums. Das Unternehmen verfügt insgesamt über 200 Jahre Erfahrung in der Welt der Düfte und ist somit eines der ältesten Häuser in diesem Unternehmenssektor. (16.10.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Givaudan-Aktienanalyse von Analyst Jean-Philippe Bertschy von Vontobel Research:Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Herstellers von Aromen und Duftstoffen Givaudan SA (ISIN: CH0010645932, WKN: 938427, Ticker-Symbol: GIN, SIX Swiss Ex: GIVN, Nasdaq OTC-Symbol: GVDBF).Investorentage im ZIC: Das Zurich Innovation Center (ZIC) sei eine hochmoderne Anlage für die Entwicklung neuer Geruchs- und Geschmacksstoffe. Tag 1 (gestern): Givaudan habe einmal mehr die Bedeutung von wissenschaftsbasierter Innovationskraft für die Entwicklung neuer, nachhaltiger Produkte unterstrichen, die sich klar von der Konkurrenz absetzen würden. Dabei habe das Unternehmen einen internen KPI entwickelt, mit dem sich der exakte Innovationsertrag messen lasse (Umsatz inkl. Innovation über die letzten sieben Jahre hinweg als % des Gesamtumsatzes).Fokus auf natürliche Inhaltsstoffe: Innerhalb FL seien 95% von Givaudans Innovationsanstrengungen der Erforschung natürlicher Inhaltsstoffe gewidmet. Dabei stünden u.a. pflanzliche Proteine im Zentrum, wo Givaudan mittels neuer Inhaltsstoffe/Anwendungen Geschmacksnoten für diverse Produkte sowohl maskieren wie gezielt verstärken könne (Alternativen für Fisch, Milch, Getränke, Joghurts, Burgers, Steaks etc.). Die jüngsten Akquisitionen würden hier künftig wichtige Beiträge liefern, so dass in Zukunft immer mehr integrierte Lösungen angeboten werden könnten.Nachhaltigkeit: Für FR ziele Givaudan darauf ab, die allerbesten Inhaltsstoffe (in puncto Qualität und Kosten) bieten zu können und die Kontrolle über strategische Rohstoffe, synthetische wie natürliche, weiter zu erhöhen (Fokus: biol. abbaubare und erneuerbare Inhaltsstoffe).Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Rating für die Givaudan-Aktie. Das Kursziel laute CHF 3.000. (Analyse vom 16.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Givaudan-Aktie: