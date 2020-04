L&S-Aktienkurs Givaudan-Aktie:

2.909,00 EUR -0,61% (08.04.2020, 10:30)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Givaudan-Aktie:

3.096,00 CHF -1,34% (08.04.2020, 10:15)



ISIN Givaudan-Aktie:

CH0010645932



WKN Givaudan-Aktie: 938427

938427



Ticker-Symbol Givaudan-Aktie: GIN

GIN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Givaudan-Aktie: GIVN

GIVN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Givaudan-Aktie: GVDBF

GVDBF



Kurzprofil Givaudan SA:



Givaudan SA (ISIN: CH0010645932, WKN: 938427, Ticker-Symbol: GIN, SIX Swiss Ex: GIVN, Nasdaq OTC-Symbol: GVDBF) ist einer der weltweit führenden Hersteller und Entwicklern von Duftstoffen, angefangen bei Waschmittelzusätzen bis hin zu den feinsten Ingredienzien edler Parfums. Das Unternehmen verfügt insgesamt über 200 Jahre Erfahrung in der Welt der Düfte und ist somit eines der ältesten Häuser in diesem Unternehmenssektor. (08.04.2020/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Givaudan-Aktienanalyse von Analyst Jean-Philippe Bertschy von Vontobel Research:Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach Q1-Zahlen weiterhin zum Kauf der Aktie des Herstellers von Aromen und Duftstoffen Givaudan SA (ISIN: CH0010645932, WKN: 938427, Ticker-Symbol: GIN, SIX Swiss Ex: GIVN, Nasdaq OTC-Symbol: GVDBF).Ber. Wachstum: 5,4%: Der Wert habe damit sowohl das Konsensniveau wie den höchsten Schätzwert (4,8%) deutlich (VontE: ca. 4% Vol.wachstum) übertroffen. Das Wachstum sei bei beiden Divisionen und in sämtlichen Regionen durchweg hoch ausgefallen. Ins Auge steche auch ein besonders gutes Abschneiden der jüngst akquirierten Einheiten, insbesondere von Ungerer im Bereich Flavours. Der Währungseffekt habe -5,3%, im Einklang mit VontE betragen.Wachstum nach Segmenten: Im Bereich Fine Fragrances sei das Wachstum mit 1,9% immer noch positiv gewesen (nach 15,2% und 10,3% im 1Q18 bzw. 1Q19), was sich v.a. der Verschiebung eines US-Auftrags vom 4Q19 ins 1Q20 verdanke. Denn bereits im März hätten hier die Zahlen deutlich nach unten gezeigt. Im Gegensatz dazu hätten Consumer Products (+8%, zweistelliges Plus bei Fabric Care) und Flavours deutlich zulegen können.Zielvorgaben für 2020: Die für 2020 formulierten Vorgaben würden weiterhin gelten, auch die Dividendenpolitik ändere sich nicht (GJ19: Auszahlung am 31.03.). Um die eigenen Ziele zu verfehlen, müsste Givaudan im GJ20 ein Umsatzminus von -1% (Ziel: ber. +4-5%) oder einen FCF-Rückgang von 20% (Ziel: +12 bis 18%) erleiden. Es sei hier daran erinnert, dass Givaudan auch im GJ09, inmitten der Finanzkrise, noch ein leichtes Wachstum und eine stabile Marge habe realisieren können. Der FCF habe sich damals, von einer tiefen Basis aus, verdreifacht (Investitionen halbiert).Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Rating für die Givaudan-Aktie. Das Kursziel laute CHF 2.900. (Analyse vom 08.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Givaudan-Aktie: