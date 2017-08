Tradegate-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von lebensbedrohlichen Infektionskrankheiten wie HIV und Hepatitis.

Zürich (www.aktiencheck.de) - Gilead Sciences-Aktienanalyse der Analystin Alethia Young von der Credit Suisse:Aktienanalystin Alethia Young von der Investmentbank Credit Suisse rechnet laut einer aktuellen Aktienanalyse zu den Aktien des US-Biotechkonzerns Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) weiterhin mit einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Gilead Sciences Inc. habe die Übernahme von Kite Pharma für 12 Mrd. USD bekannt gegeben. Bei Kita Pharma handele es sich um einen CAR-T-Zelltherapie-Spezialisten im Bereich Onkologie.Die Analysten der Credit Suisse zeigen sich von dem Deal überrascht, aber gleichwohl positiv gestimmt. Mit der Übernahme von Kite beginne für Gilead Sciences ein neues Kapitel. Zumindest sei die Frage beantwortet worden was Gilead Sciences gedenke zu tun. Damit sollte vom Aktienkurs ein Schatten genommen worden sein.Die Plattform von Kite werde ein Kernstück für den Aufbau von Immunonkologie-Aktivitäten sein. Gilead Sciences dürfte nun nur noch kleine ergänzende Zukäufe planen, so die Einschätzung der Analystin Alethia Young.Börsenplätze Gilead Sciences-Aktie:XETRA-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:61,60 Euro -2,35% (29.08.2017, 13:17)