Kurzprofil Gilead Sciences Inc.:



Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von lebensbedrohlichen Infektionskrankheiten wie HIV und Hepatitis. (19.03.2019/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Gilead Sciences-Aktienanalyse von Analyst Hartaj Singh von Oppenheimer:Laut einer aktuellen Aktienanalyse äußert Analyst Hartaj Singh vom Investmenthaus Oppenheimer weiterhin die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung bei den Aktien des US-Biotechkonzerns Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD).Die Analysten von Oppenheimer halten das Nutzen/Risiko-Profil von Descovy für etwas besser als das von Truvada.Abgesehen davon ist Analyst Hartaj Singh der Auffassung, dass filgotinib der beste JAK1-Inhibitor sein könnte.Die Aktienanalysten von Oppenheimer bestätigen in ihrer Gilead Sciences-Aktienanalyse das Votum "outperform" sowie das Kursziel von 85,00 USD.Börsenplätze Gilead Sciences-Aktie:XETRA-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:57,73 Euro +0,50% (19.03.2019, 16:03)