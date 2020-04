Nasdaq-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

78,53 USD -3,36% (21.04.2020, 22:00)



ISIN Gilead Sciences-Aktie:

US3755581036



WKN Gilead Sciences-Aktie:

885823



Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GIS



Nasdaq-Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GILD



Kurzprofil Gilead Sciences Inc.:



Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von lebensbedrohlichen Infektionskrankheiten wie HIV und Hepatitis. (22.04.2020/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Gilead Sciences-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotechkonzerns Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) charttechnisch unter die Lupe.Die Gilead Sciences-Aktie schlage nachhaltig Kapital aus der seit dem Sprung über die horizontalen Hürden bei gut 70 USD vervollständigten Bodenbildung. Eine relative Stärke nach Levy von 1,14 signalisiere darüber hinaus, dass es sich bei dem Biotechtitel um einen trendstarken Einzelwert handele. Dazu passe die Positionierung innerhalb des "HSBC Trendkompass". Gemessen an dieser objektiven Auswertung befinde sich das Papier trotz der Marktverwerfungen der letzten beiden Monate die ganze Zeit in einem idealtypischen Haussetrend. In diesem Umfeld nehme die Aktie ihr jüngstes Verlaufshoch bei 85,97 USD tatsächlich ins Visier. Das bisherige Jahreshoch stelle dabei den Auftakt zu einer wichtigen Widerstandszone dar, denn diverse alte Hoch- und Tiefpunkte der letzten sieben Jahre würden in das Kursband zwischen knapp 86 USD und knapp 90 USD fallen. Begünstigt werde ein Sprung über diese Hürden durch mehrjährige positive Divergenzen sowie neue Kaufsignale seitens des MACD und der Relativen Stärke auf Monatsbasis. Gelinge der Befreiungsschlag, würden zur Belohnung perspektivisch wieder dreistellige Notierungen winken, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 22.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:73,03 EUR +1,05% (22.04.2020, 08:46)Xetra-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:73,19 EUR -4,95% (21.04.2020, 17:35)