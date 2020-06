Xetra-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

Kurzprofil Gilead Sciences Inc.:



Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von lebensbedrohlichen Infektionskrankheiten wie HIV und Hepatitis. (09.06.2020/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Gilead Sciences-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Pharmariesen Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) charttechnisch unter die Lupe.Sie hätten zuletzt auf eine mögliche Biotech-Sommerrally hingewiesen. Schließlich habe der NYSE Arca Biotechnology Index seit 2000 in der Phase vom 12. Juni bis 31. Juli um durchschnittlich 4,5% zulegen können. Vor diesem Hintergrund könnte auch die Gilead Sciences-Aktie ein interessanter Tradingkandidat für die nächsten Wochen sein. Hier steche sogar die Periode von Mitte Juni bis Mitte Juli hervor, in der der Biotechtitel in diesem Jahrtausend um durchschnittlich fast 7% zugelegt habe. Zu dieser saisonalen Steilvorlage geselle sich eine spannende charttechnische Ausgangslage. Zum einen stelle die Haltezone aus diversen Hoch- und Tiefpunkten sowie der 38-Wochen-Linie bei rund 70 USD ein gutes Sprungbrett dar, zum anderen vollziehe sich die gesamte Kursaktivität der letzten 11 Wochen innerhalb der extrem volatilen Wochenkerze von Mitte März. Es liege also eine Vielzahl von Innenstäben vor.Insgesamt bestünden gute Chancen, dass die Aktie bis zum Hochsommer das Jahreshoch der beschriebenen Märzkerze (85,97 USD) ins Visier nehmen werde. Diese Marke definiere den Auftakt zu einer wichtigen Widerstandszone, welche sich bis knapp 90 USD erstrecke und deren Überwinden die charttechnischen Perspektiven des Biotechtitels weiter verbessern würde, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 09.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:68,96 EUR +1,20% (09.06.2020, 08:43)