Xetra-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

62,80 EUR +0,67% 02.03.2020, 14:29)



Nasdaq-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

69,36 USD -4,54% (28.02.2020, 22:00)



ISIN Gilead Sciences-Aktie:

US3755581036



WKN Gilead Sciences-Aktie:

885823



Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GIS



Nasdaq-Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GILD



Kurzprofil Gilead Sciences Inc.:



Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von lebensbedrohlichen Infektionskrankheiten wie HIV und Hepatitis. (02.03.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gilead Sciences-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Konzerns Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) unter die Lupe.Letzte Woche Woche habe es bereits Übernahmegerüchte rund um den Krebs-Spezialisten Forty Seven gegeben. Nun sei es offiziell: Gilead Sciences wolle das Unternehmen für 4,9 Mrd. USD übernehmen.Gilead Sciences biete 95,50 USD je Aktie in bar. Das entspreche einem Aufschlag von rund 65% im Vergleich zum Schlusskurs am Freitag. Gilead Sciences baue damit das Onkologie-Portfolio weiter aus. Bereits im Jahr 2017 habe sich das US-Unternehmen mit der Akquisition von Kite Pharma für satte 11,9 Mrd. USD verstärkt.Bei Forty Seven drehe sich in der Pipeline alles um Magrolimab, einem gegen CD47 gerichteter Antikörper. Gilead Sciences wolle den Zukauf bereits im zweiten Quartal 2020 unter Dach und Fach bringen, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.03.2020)Börsenplätze Gilead Sciences-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:62,83 EUR -0,02% (02.03.2020, 14:42)