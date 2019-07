Börsenplätze Gilead Sciences-Aktie:



Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von lebensbedrohlichen Infektionskrankheiten wie HIV und Hepatitis.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gilead Sciences-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Biotechkonzerns Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) unter die Lupe.Gilead erweitere die Kooperation mit der belgischen Biotech-Schmiede Galapagos. Für 1,1 Milliarden Dollar würden die Amerikaner die Beteiligung von 12,3 Prozent auf 22 Prozent ausbauen, dafür lege Gilead 140,59 Euro je Galapagos-Aktie auf den Tisch. Darüber hinaus habe der Biotech-Riese die Möglichkeit, den Anteil auf 29,9 Prozent zu erhöhen. Für weitere 3,95 Milliarden Dollar erhalte Gilead die exklusiven Produktrechte für die Vermarktung und Entwicklung von Medikamenten aus dem Hause Galapagos.Gilead und Galapagos würden seit Jahren kooperieren, im Fokus stehe dabei in erster Linie der Wirkstoff Filgotinib. Nun greife Gilead auch nach weiteren aussichtsreichen Wirkstoffen in der Galapagos-Pipeline. Darunter auch GLPG1690, ein potenzielles neues Medikament zur Behandlung der Idiopathischen Lungenfibrose.Der Ausbau des Engagements und die ausgebaute tiefgreifende Zusammenarbeit mit Gilead sei ein Ritterschlag für Galapagos. Die Aktie dürfte im heutigen Handel auf ein neues Rekordhoch durchstarten.Gilead sei bekannt für sein HIV- und Hepatitis-C-Geschäft. Doch die Zeiten des starken Umsatzwachstums seien vorbei. Auslaufende Patente und die Konkurrenz mache der Biotech-Gesellschaft zu schaffen. Das Unternehmen sei daher auf der Suche nach attraktiven Übernahmeobjekten und Kooperationspartnern. "Der Aktionär" habe Galapagos bereits in Ausgabe 16/2017 als potenzielles Akquisitionsziel für Gilead vorgestellt. Anleger sollten allerdings auf dem jetzigen Kursniveau nicht mehr zugreifen.Die Gilead-Aktie ist aktuell bestenfalls ein Fall für die Watchlist, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link