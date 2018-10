Xetra-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

59,03 Euro -2,83% (26.10.2018, 11:32)



Tradegate-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

58,59 Euro -3,09% (26.10.2018, 11:31)



Nasdaq-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

68,62 USD (25.10.2018)



ISIN Gilead Sciences-Aktie:

US3755581036



WKN Gilead Sciences-Aktie:

885823



Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GIS



Nasdaq-Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GILD



Kurzprofil Gilead Sciences Inc.:



Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von lebensbedrohlichen Infektionskrankheiten wie HIV und Hepatitis. (26.10.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gilead Sciences-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer Aktienanalyse die Aktie des US-Biotechkonzerns Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) unter die Lupe.Gilead kämpfe weiterhin mit rückläufigen Umsätzen im Hepatitis-C-Geschäft. Zwar hätten sich die Amerikaner mit der milliardenschweren Übernahme von Kite Pharma neue Erlösquellen eingekauft und sich den Zugriff auf die Krebsimmuntherapie Yescarta gesichert. Doch die bisherige Entwicklung sei nicht zufriedenstellend. Gilead-Aktionäre müssten weiter auf den großen Befreiungsschlag warten.Im Vergleich zum Vorjahresquartal habe das Unternehmen 14% beim Umsatz eingebüßt. Mitverantwortlich für den Rückgang auf 5,6 Mrd. USD sei das Hepatitis-C-Medikament Harvoni - 311 Mio. USD habe das Präparat in Q3 in die Gilead-Kasse gespült. Dies entspreche einem Umsatzeinbruch von knapp 68%. Analysten hätten aber mit einem noch stärkeren Umsatzeinbruch gerechnet. Unter dem Strich habe man einen Quartalsgewinn von 1,84 USD je Aktie erzielt (Schätzung: 1,63 USD).Mit der CAR-T-Zelltherapie Yescarta habe Gilead nur75 Mio. USD generiert, Analysten hätten bei dem Hoffnungsträger mit 88 Mio. USD gerechnet. In den nächsten Jahren müsse die Biotech-Gesellschaft aufs Tempo drücken, um den Kaufpreis von Kite Pharma für 11,9 Mrd. USD in höhere Gewinne umzumünzen. Diesen Weg werde Gilead aller Voraussicht nach ohne CEO John Milligan gehen. Im Conference Call habe er durch die Blume seinen Abschied verkündet.Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", rät unverändert, bei der Gilead Sciences-Aktie an der Seitenlinie zu verharren. (Analyse vom 26.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Gilead Sciences-Aktie: