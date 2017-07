Tradegate-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

63,52 Euro +0,34% (26.07.2017, 17:12)



Nasdaq-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

USD 73,90 +0,22% (26.07.2017, 17:15)



ISIN Gilead Sciences-Aktie:

US3755581036



WKN Gilead Sciences-Aktie:

885823



Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GIS



Nasdaq-Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GILD



Kurzprofil Gilead Sciences Inc.:



Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von lebensbedrohlichen Infektionskrankheiten wie HIV und Hepatitis.

(26.07.2017/ac/a/n)

Milwaukee (www.aktiencheck.de) - Gilead Sciences-Aktienanalyse von Analyst Brian P. Skorney von Robert W. Baird:Der Aktienanalyst Brian P. Skorney vom Investmenthaus Robert W. Baird rechnet laut einer aktuellen Aktienanalyse bei den Aktien des US-Biotechkonzerns Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) weiterhin mit einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Gilead Sciences Inc. habe Ergebnisse von zwei Phase 3 B/F/TAF-Studien zur Evaluierung der Dreifach-Kombination für Patienten vorgelegt, die bislang auf keine andere Behandlung angesprochen hätten.Angesichts der Bedeutung der Ergebnisse bei den Bemühungen HIV-Patienten neueren Behandlungsmöglichkeiten zuzuführen, sollten die Daten helfen Sorgen wegen konkurrierender Mittel abzumildern. Analyst Brain Skorney ist der Ansicht, dass die Behandlungsform die besten Eigenschaften im Vergleich zu anderen Kombinationstherapien aufweist.Die Aktienanalysten von Robert W. Baird bestätigen in ihrer Gilead Sciences-Aktienanalyse das "outperform"-Rating sowie das Kursziel von 87,00 USD.XETRA-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:63,61 Euro +0,16% (26.07.2017, 16:46)