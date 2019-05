Tradegate-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

59,63 Euro +0,07% (22.05.2019, 15:07)



Nasdaq-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

USD 66,52 +/- 0,00% (22.05.2019, 15:25, vorbörslich)



ISIN Gilead Sciences-Aktie:

US3755581036



WKN Gilead Sciences-Aktie:

885823



Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GIS



Nasdaq-Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GILD



Kurzprofil Gilead Sciences Inc.:



Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von lebensbedrohlichen Infektionskrankheiten wie HIV und Hepatitis. (22.05.2019/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Gilead Sciences-Aktienanalyse des Analysten Evan Seigerman von der Credit Suisse:Laut einer Aktienanalyse bringt Evan Seigerman, Analyst von der Credit Suisse, in Bezug auf die Aktien des US-Biotechkonzerns Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) im Rahmen einer Ersteinschätzung eine neutrale Sichtweise zum Ausdruck.Die Analysten der Credit Suisse gehen nicht davon aus, dass Gilead Sciences Inc. im HIV-Basisgeschäft ein außerordentlich starkes Wachstum erzielen könne, wodurch sich bei den Gewinnprojektionen deutliches Aufwärtspotenzial ergeben könnte.Eine neue strategische Vision oder eine Übernahme könnten aber eine Ausweitung der Bewertungsmultiplen nach sich ziehen, so die Einschätzung des Analysten Evan Seigerman.In ihrer Gilead Sciences-Aktienanalyse nehmen die Analysten der Credit Suisse die Coverage des Titels mit dem Rating "neutral" auf und veranschlagen ein Kursziel von 70,00 USD.Börsenplätze Gilead Sciences-Aktie:XETRA-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:59,47 Euro -0,25% (22.05.2019, 14:31)