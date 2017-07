Tradegate-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

60,27 Euro -0,79% (11.07.2017, 17:31)



Nasdaq-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

USD 68,89 -0,58% (11.07.2017, 17:44)



ISIN Gilead Sciences-Aktie:

US3755581036



WKN Gilead Sciences-Aktie:

885823



Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GIS



Nasdaq-Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GILD



Kurzprofil Gilead Sciences Inc.:



Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von lebensbedrohlichen Infektionskrankheiten wie HIV und Hepatitis.

(11.07.2017/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - Gilead Sciences-Aktienanalyse von Analyst Matthew Harrison von Morgan Stanley:Der Aktienanalyst Matthew Harrison vom Investmenthaus Morgan Stanley rät Investoren laut einer Aktienanalyse nach wie vor zu einer Gleichgewichtung der Aktien des US-Biotechkonzerns Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD).Im Rahmen einer Branchenstudie zum Biotechsektor äußern die Analysten von Morgan Stanley die Ansicht, dass die anstehenden Quartalszahlen branchenweit weitgehend positiv ausfallen dürften.Gilead Sciences Inc. habe sektorweit mit die besten Chancen in der Berichtssaison für eine positive Überraschung zu sorgen. Angesichts des weiterhin negativen Sentiments könnte ein solches Szenario große Wirkung haben. Analyst Matthew Harrison hält es aber noch für zu früh um einen Boden im Hepatitis C-Geschäft auszurufen. Außerdem habe das Management noch keine klare strategische Ausrichtung präsentiert. Investoren sollten daher zunächst an der Seitenlinie bleiben.Die Aktienanalysten von Morgan Stanley bestätigen in ihrer Gilead Sciences-Aktienanalyse das "equal-weight"-Votum sowie das Kursziel von 75,00 USD.XETRA-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:60,28 Euro -1,10% (11.07.2017, 17:23)