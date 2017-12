Tradegate-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

62,15 Euro +0,02% (07.12.2017, 15:07)



Nasdaq-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

USD 73,37 +0,11% (07.12.2017, 15:25, vorbörslich)



ISIN Gilead Sciences-Aktie:

US3755581036



WKN Gilead Sciences-Aktie:

885823



Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GIS



Nasdaq-Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GILD



Kurzprofil Gilead Sciences Inc.:



Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von lebensbedrohlichen Infektionskrankheiten wie HIV und Hepatitis.

(07.12.2017/ac/a/n)

Zürich (www.aktiencheck.de) - Gilead Sciences-Aktienanalyse der Analystin Alethia Young von der Credit Suisse:Aktienanalystin Alethia Young von der Investmentbank Credit Suisse rechnet laut einer aktuellen Aktienanalyse zu den Aktien des US-Biotechkonzerns Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) weiterhin mit einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Angesichts der relativ hohen Erwartungen der Investoren zum HIV-Geschäft von Gilead Sciences Inc. sei es ratsam den bevorstehenden Wettbewerb durch die neuen HIV-Produkte von GlaxoSmithKline im Auge zu behalten.Die Analysten der Credit Suisse sind derweil der Auffassung, dass bictegravir die wahrscheinlich größte Markteinführung aller Zeiten sein werde. Die Analystin Alethia Young demonstriert Zuversicht, das bictegravir der nächste Blockbuster von Gilead Sciences im HIV-Segment sein wird. Mit dem Wirkstoff dürfte das Unternehmen vor allen anderen Wettbewerbern in Front liegen. Der Spitzenumsatz in 2023 könnte sich auf rund 4 Mrd. USD belaufen (fünf Jahre nach der Markteinführung).In ihrer Gilead Sciences-Aktienanalyse bestätigen die Analysten der Credit Suisse das Votum "outperform" sowie das Kursziel von 82,00 USD.XETRA-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:62,50 Euro +0,50% (07.12.2017, 15:00)