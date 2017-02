Tradegate-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

Kurzprofil Gilead Sciences Inc.:



Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von lebensbedrohlichen Infektionskrankheiten wie HIV und Hepatitis.

Minneapolis (www.aktiencheck.de) - Gilead Sciences-Aktienanalyse von Analyst Joshua Schimmer von Piper Jaffray:Laut einer Aktienanalyse bestätigt Analyst Joshua Schimmer vom Investmenthaus Piper Jaffray seine Übergewichten-Empfehlung in Bezug auf die Aktien des US-Biotechkonzerns Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD).Gilead Sciences Inc. habe bictegravir-Ergebnisse einer Phase 2-Studie bekannt gegeben. Die Analysten von Piper Jaffray sind der Ansicht, dass sich die Kombination von bictegravir/FTC/TAF im HIV-Segment als "Killer App" erweisen werde.Die Ergebnisse kämen rechtzeitig, um dem HIV-Geschäft von Gilead Sciences eine nachhaltige Zukunft zu garantieren. Phase 3-Ergebnisse würden Mitte 2017 veröffentlicht. Damit sollte sich das Sentiment weiter in Richtung des weiterhin wachsenden HIV-Geschäfts verschieben. Dies sei auch die Grundlage für die positive Investmentthese. Nach Ansicht des Analysten Joshua Schimmer sei es sogar möglich, dass diese Therapie dem Unternehmen wieder ein positives Wachstum ermögliche.In ihrer Gilead Sciences-Aktienanalyse stufen die Analysten von Piper Jaffray den Titel weiterhin mit "overweight" ein und bestätigen das Kursziel von 95,00 USD.