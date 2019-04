Kursziel

Gilead Sciences-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 77,00 Buy UBS Carter Gould 10.04.2019 76,00 Neutral Robert W. Baird Brian P. Skorney 29.03.2019 85,00 Outperform Oppenheimer Hartaj Singh 19.03.2019 75,00 Neutral Piper Jaffray Tyler Van Buren 19.03.2019 78,00 Outperform BMO Capital Markets Matthew Luchini 18.03.2019 95,00 Buy Jefferies & Co. Michael J. Yee 07.03.2019 84,00 Outperform RBC Capital Markets Brian Abrahams 13.02.2019 68,00 Market-perform Wells Fargo Advisors Jim Birchenough 13.02.2019 75,00 Neutral Citigroup Robyn Karnauskas 12.02.2019 - Overweight J.P. Morgan Cory Kasimov 12.02.2019

Kurzprofil Gilead Sciences Inc.:



Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von lebensbedrohlichen Infektionskrankheiten wie HIV und Hepatitis. (30.04.2019/ac/a/n)







Foster City (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des biopharmazeutischen Unternehmens Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 95,00 oder 68,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Gilead Sciences-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Gilead Sciences Inc. wird am 2. Mai die Zahlen zum ersten Quartal 2019 vorlegen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Gilead Sciences-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von Jefferies & Co. Das Investmenthaus hat das Kursziel von 95,00 USD bestätigt und den Titel unverändert mit "buy" eingestuft. Gilead Sciences Inc. habe den Abschied von Alessandro Riva, Chef der Onkologie-Sparte, bekannt gegeben. Auf kurze Sicht sei das eine negative Schlagzeile und rufe bei Anlegern nicht unbedingt mehr Vertrauen in das Unternehmen hervor. Allerdings sei es angesichts der Übergangsperiode bei Gilead Sciences verständlich, dass mehrere Führungskräfte das Unternehmen für Chefposten in anderen Firmen verlassen hätten. Für den Kurs von Gilead Sciences sollte die neueste Personalie keine signifikanten Auswirkungen haben, so die Einschätzung des Analysten Michael J. Yee in einer Aktienanalyse vom 7. März.Eine der niedrigsten Kursprognosen für Gilead Sciences kommt vom Investmenthaus Piper Jaffray und liegt bei 75,00 USD. Der dort zuständige Analyst, Tyler Van Buren, hat in seiner Aktienanalyse vom 19. März den Titel unverändert mit "neutral" eingestuft. Gilead Sciences Inc. habe wie erwartet zum 16. März die Preise für die Verkaufsschlager im HIV-Segment angehoben (Atripla, Biktarvy, Genvoya, Odefsey und Truvada). Die Preiserhöhungen seien allerdings in ihrem Ausmaß 30% geringer gewesen als in den Vorjahren. Wahrscheinlich sei dies dem politischen Druck hinsichtlich der Medikamentenpreise geschuldet, so die Analysten von Piper Jaffray. Andere Unternehmen hätten die Preise stärker angehoben. Aufgrund des starken Volumenswachstums der TAF-basierten Therapien könne sich Gilead Sciences diese Vorgehensweise leisten.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Gilead Sciences-Aktie?Börsenplätze Gilead Sciences-Aktie: