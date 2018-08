Vom Musik-Streaming hin zum Sprechen mit dem Gerät



Markus Kick, GfK Experte für Consumer Electronics erläutert: "Im Jahr 2018 beobachten wir eine Zunahme von Audio-Heimsystemen, Minilautsprechern und Soundbars mit integrierten Sprachassistenten. Bei diesen Geräten stieg der Umsatz mit dreistelligen Wachstumsraten. Sie machten in der ersten Jahreshälfte 2018 sechs Prozent des Umsatzes von Streaming-Geräten aus. In den vergangenen Monaten haben wir aber auch gesehen, dass immer mehr Produkte einen Umweg gehen und Sprachsteuerung über einen zusätzlichen smarten Lautsprecher nutzen, der in smarte Gesamtsysteme eingebettet wird. Es wird sich zeigen, ob sich diese Lösung durchsetzt oder ob es nur eine Brückentechnologie war."



Zur Methode



GfK erhebt im Rahmen des Handelspanels in mehr als 80 Ländern weltweit regelmäßig Verkaufsdaten von Audioprodukten und In-Car-Elektronik.



Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Von Januar bis Juni 2018 verzeichnete GfK für den globalen Markt für Audiogeräte einen Gesamtumsatz von 4,5 Milliarden Euro. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden GfK-Pressemitteilung:Im Vergleich zum Vorjahreshalbjahr bedeutet das einen Anstieg von fünf Prozent. Es besteht weiterhin Wachstumspotenzial bei Smart Devices mit integriertem Sprachassistenten oder Hochleistungsfunktionen zur Verbesserung des Klangs. Das sind Ergebnisse von GfK zum globalen Audiomarkt anlässlich der IFA 2018 in Berlin.Abhängig vom Innovationspotenzial der Hersteller variierten die Entwicklungen in den verschiedenen Audiokategorien.Aufwärtstrend bei Kopfhörern und HeadsetsDie weltweiten Gesamtumsätze für Kopfhörer und mobile Stereo-Headsets stiegen von Januar bis Juni 2018 um 26 Prozent auf fast zwei Milliarden Euro an. Insgesamt wurden 59 Millionen Stück verkauft. Die Regionen Europa (ohne die GUS-Staaten) und APAC machten rund 85 Prozent des weltweiten Umsatzes aus.Bei Geräten mit Bluetooth-Technologie stieg der Umsatz um 80 Prozent. Sie machten 60 Prozent des globalen Kopfhörer- und Headset-Umsatzes aus, im Vergleich zu 42 Prozent im Vorjahr. Diese Entwicklung bahnt den Weg für Geräte, die mit Smartphone-Sprachassistenten kompatibel sind und somit in smarte Gesamtsysteme integriert werden können. Da immer mehr Smartphone-Hersteller die Kopfhörerbuchse an Geräten abschaffen, werden wohl auch Bluetooth-fähige Kopfhörer und Headsets ihren Wachstumstrend fortsetzen.Unabhängig von den Konnektivitätsfunktionen verzeichneten Geräte, die fortgeschrittene Technologien wie aktive Rauschunterdrückung und True-Wireless kombinieren sowie Geräte, die zwei separate Ohrhörer haben, ein beträchtliches Umsatzwachstum. Im Jahr 2017 lag die Region APAC bei dieser Technologie ganz vorne und behielt auch im ersten Halbjahr 2018 ihre Führungsrolle. Mehr als 75 Prozent des weltweiten Umsatzes wurden hier erzielt. Mit dem Aufkommen von Hochleistungs-Kopfhörern und Headsets für 150 Euro und mehr ging ein Anstieg des Durchschnittspreises um 15 Prozent einher.Insbesondere Bluetooth-fähige Geräte wurden stark nachgefragt. Die in Deutschland verkauften Stückzahlen legten im ersten Halbjahr gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 75 Prozent zu. Der Umsatz erreichte knapp 128 Millionen Euro und lag damit um 55 Prozent über dem ersten Halbjahr 2017. Geräte mit aktiver Rauschunterdrückung und True-Wireless erzielten in Deutschland im ersten Halbjahr 2018 einen Umsatz von knapp 79 Millionen Euro und damit deutlich mehr als die 44 Millionen Euro aus der Vorjahresperiode.Multiroom-Audio wächst weiterBei Multiroom-Geräten, die das Abspielen von verschiedenen Songs in verschiedenen Zimmern ermöglichen, kam es zu einem Wachstum von elf Prozent. Das machte 23 Prozent des globalen Gesamtumsatzes bei Audio-Heimsystemen, Radiogeräten, Docking-/Minilautsprechern, Tunern, Verstärkern, Receivern und Lautsprechern aus. Die Technologie wird immer wichtiger, was sich auch dadurch zeigt, dass viele große Technologieunternehmen jetzt Firmware-Aktualisierungen durchführen, um Multiroom-Funktionen zu unterstützen.In Deutschland konnte der Absatz von Multiroom-fähigen Geräten im ersten Halbjahr 2018 um 21 Prozent zulegen. Da die durchschnittlichen Verkaufspreise hierzulande allerdings von 381 Euro auf 323 Euro sanken, stieg der Umsatz nur um knapp drei Prozent.