- Die Energiewende zu einer CO2-armen Wirtschaft

- Ökologische Nachhaltigkeit

- Gleichberechtigung und inklusives Wachstum.



Michael Herskovic erkläre: "Ein Ziel unserer Arbeit zum Thema Gleichberechtigung ist es, Unternehmen dazu zu bewegen, mehr Möglichkeiten für Frauen auf allen Ebenen der Organisation zu schaffen." So enthalte die Abstimmungspolitik bei BNP Paribas bereits seit 2019 eine ausdrückliche Regelung zur Geschlechtervielfalt: "Wir lehnen bei der Abstimmung über Vorstandsposten alle männlichen Kandidaten für den Vorstand ab, wenn es im Vorstand des investierten Unternehmens weltweit keine Frauen gibt." Für Europa, Nordamerika, Australien und Neuseeland gelte seit 2020 noch eine strengere Vorgabe: Die Mindestquote für Frauen im Vorstand betrage 30 Prozent, und der Vermögensverwalter stimme gegen alle männlichen Mitglieder, wenn der Vorstand nicht mindestens zu 20 Prozent weiblich sei. In Ausnahmefällen hätten die Stimmrechtsvertreter des Asset Managers Vorstände mit einem Frauenanteil zwischen 20 und 30 Prozent unterstützt, etwa wenn in den vergangenen Jahren signifikante Verbesserungen erzielt worden seien oder wenn sich das Unternehmen verpflichtet habe, in zwei Jahren 30 Prozent zu erreichen.



Daher prüfe BNPP AM bei jeder Abstimmung auf Aktionärsversammlungen, ob die Unternehmen die hauseigenen Abstimmungsrichtlinien einhalten würden, insbesondere im Hinblick auf die neue Geschlechterquote. "Für Unternehmen, die Anfang 2020 noch nicht unseren Richtlinien entsprachen, haben wir eine Zielliste erstellt. Wir haben uns mit den Unternehmen auseinandergesetzt, an denen wir bedeutende Anteile hatten", erkläre Herskovic. Diese Zielliste habe 23 Unternehmen in aktiv verwalteten Portfolios, zwölf davon aus Europa und elf aus Nordamerika enthalten. Die Unternehmen seien kontaktiert und über die Richtlinien informiert worden. Mit 14 Unternehmen (61 Prozent) sei es zu einem Austausch gekommen, in sieben Fällen (30 Prozent) sei BNP Paribas erfolgreich gewesen und habe Veränderungen in der Zusammensetzung des Vorstands bewirken können. So hätten beispielsweise Segro Reit Plc, BT Group Plc (Großbritannien), Logitech International (Schweiz) und Comcast (USA) die Ziel-Quote im Jahr 2019 nicht eingehalten, aber bei ihrer Hauptversammlung 2020 mehr als 30 Prozent weibliche Vorstandsmitglieder erreicht.



"Wir stehen noch am Anfang", erkläre Herskovic. "Wir werden weiter alles tun, um Unternehmen zu mehr Geschlechtervielfalt zu bewegen. Die definierte Quote von 30 Prozent Frauenanteil für Unternehmen in Nordamerika, Europa, Australien und Neuseeland ist vorerst unser Ziel. Noch im Jahr 2021 planen wir eine ähnliche Quotenregel für südafrikanische Unternehmen." In anderen Märkten, etwa in Asien und Lateinamerika, habe BNP Paribas gefordert, dass ab 2020 mindestens eine Frau im Vorstand vertreten sein müsse. Ab diesem Jahr werde die Zielquote auf 15 Prozent erhöht. Doch dabei müssten laut Michael Herskovic viele Aspekte beachtet und auch manchmal Ausnahmen gemacht werden, etwa wenn mindestens 10 Prozent des Vorstands geschlechterdiversifiziert seien und der Vermögensverwalter sinnvolle Schritte in die richtige Richtung sehe, einschließlich einer Verpflichtung, die Quote von 15 Prozent innerhalb von zwei Jahren zu erreichen.



"Wir werden uns weiterhin mit Unternehmen in Europa, Nordamerika und Asien über unsere neue Politik austauschen und jedes Jahr über unsere Fortschritte berichten, da wir der Meinung sind, dass die Präsenz von Frauen in den Vorständen dazu beiträgt, dass Unternehmen langfristig nachhaltige Werte schaffen", so Herskovic. "Als Future Makers ist die Weiterentwicklung der Geschlechtervielfalt ein langfristiges Ziel für uns. In unserer Abstimmungsrichtlinie haben wir eine 40-Prozent-Quote als Ziel bis 2025 verankert." (26.05.2021/ac/a/m)





Paris (www.aktiencheck.de) - Unternehmen, bei denen Frauen Mitglied im Vorstand sind, haben mehr Erfolg. Das zeigen viele Studien, so Michael Herskovic, Global Head of Stewardship und Global Head of Stewardship im Sustainability Centre bei BNP Paribas Asset Management (BNPP AM)."Für uns als Vermögensverwalter besteht ein direkter Zusammenhang zwischen schwacher Corporate Governance und dem Machtgleichgewicht", bekräftige Michael Herskovic, Global Head of Stewardship innerhalb des eigenen Sustainability Centers des Vermögensverwalters BNP Paribas Asset Management. "So ist es zum Beispiel wahrscheinlicher, dass Vorstandsteams mit einem Frauenanteil von mehr als 30% besser abschneiden als solche mit weniger oder gar keinen Frauen."Dieser Erkenntnis müsse auch bei Nachhaltigkeitsstrategien Rechnung getragen werden. Allzu oft würden sich ESG-Grundsätze hauptsächlich auf ökologische Nachhaltigkeit konzentrieren. Die globale Nachhaltigkeitsstrategie von BNP PAM aus dem Jahr 2019 skizziere daher einen zukunftsorientierten Ansatz für systemische Herausforderungen, der auf drei thematischen Säulen aufbaue: