"Gewinnwarnung": Ein Gewinn ist doch etwas Positives, weshalb also muss davor gewarnt werden?

Betrachte man die Gewinnwarnungshäufigkeit nach Branchen, habe eindeutig die Automobilindustrie (inklusive Zulieferer) das Nachsehen. Besser als erwartet hätten der Studie zufolge IT-, Software-, Telekommunikationsunternehmen und Immobilienkonzerne abgeschnitten, die ihre Prognosen nach oben korrigiert hätten.



Großunternehmen würden die meisten Gewinnwarnungen abgeben: Auf dem Zeitstrahl 2011 bis 2016 hätten Unternehmen mit einem Jahresumsatz von mehr als einer Milliarde Euro am häufigsten Gewinnwarnungen aussprechen müssen. Prognose-Änderungen seien equity-relevant, da die Aktienkurse, nachdem beispielsweise Gewinnwarnungen bekannt gemacht worden seien, sich ausgesprochen negativ entwickeln würden: So habe EY ermittelt, dass am Tag nach der Gewinn- bzw. Umsatzwarnung der Aktienkurs des betreffenden Unternehmens durchschnittlich um 6 bis 8% nach unten gehe und noch eine Woche danach sogar zwischen 7 und 9% an Wert verliere.



Während in der Vergangenheit meist betriebsinterne oder konjunkturelle Parameter für Prognose-Änderungen verantwortlich gemacht worden seien, stünden in diesem Jahr eindeutig geopolitische Gründe im Vordergrund, vor allem wenn es darum gehe, Gewinnwarnungen zu erklären. Der Handelsstreit zwischen USA, China und teilweise auch mit Europa habe zu Verunsicherungen geführt, die verhängten Strafzölle und Vergeltungszölle - insbesondere bei exportstarken Unternehmen - hätten Einbußen zur Folge gehabt.



Dass die Zahl der Gewinnwarnungen gerade bei DAX-Unternehmen besonders hoch sei, lasse aufhorchen. Continental (ISIN DE0005439004/ WKN 543900) habe in der zweiten Augusthälfte 2018 bereits seine zweite Gewinnwarnung im Jahr 2018 (nach April) veröffentlicht, was zu einem Kursrückgang von mehr als 13% geführt habe. Und in der Bremsspur von Conti, deren Aktie tags drauf nochmal 4,3% eingebüßt habe, sei die gesamte Automobil-Branche ins Rutschen bzw. unter die Räder gekommen: Aktien von Toyota (ISIN JP3633400001/ WKN 853510), Nissan (ISIN JP3672400003/ WKN 853686), Suzuki (ISIN JP3397200001/ WKN 857310), Bridgestone (ISIN JP3830800003/ WKN 857226) hätten den Anfang gemacht, BMW (ISIN DE0005190003/ WKN 519000) -1,5%, Daimler (ISIN DE0007100000/ WKN 710000) -1,6% und Volkswagen (ISIN DE0007664039/ WKN 766403) -0,6% seien im DAX gefolgt.



Für das zweite Halbjahr würden Experten Belastungen durch reduzierte Umsatzerwartungen, Kostensteigerungen und Gewährleistungsfälle einkalkulieren, die allein in Q3 in der Zielgruppe der betrachteten rund 310 Werte mit EUR 11 Mrd. zu Buche schlagen könnten. Aber insgesamt würden die Analysten - wenngleich eine Fortsetzung der Negativentwicklung nie ganz auszuschließen sei - eine Beruhigung der Entwicklung erwarten. Die Hoffnung auf eine Beilegung des Handelsstreits noch in diesem Jahr sei groß, und die negativen Währungseffekte im Dollar-Euro-Verhältnis, die export-intensiven Unternehmen zu schaffen machen würden, würden sich wohl umkehren. Dann gelte ein besonderes Augenmerk den Schwellenländern wie beispielsweise der Türkei, wo man die Entwicklung der Währungen aufmerksam beobachten müsse. (27.08.2018/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Außenstehende sind immer wieder von dem Wort überrascht: Ein Gewinn ist doch etwas Positives, weshalb also muss davor gewarnt werden? In der Wirtschaftssprache wird mit "Gewinnwarnung" die Situation beschrieben, wenn ein Unternehmen absieht, das prognostizierte Geschäftsergebnis nicht erreichen zu können, so Dr. Lutz Tantow, Analyst der Nord LB.Es sei sodann gehalten, über die voraussichtliche Verringerung des Gewinns zu informieren. Sollte sich abzeichnen, dass das erwartete Geschäftsergebnis besser ausfalle, werde (ebenfalls sprachlich nicht ganz korrekt) von "Gewinnerwartung" gesprochen. Im ersten Halbjahr 2018 hätten die Analysten bei den von der NORD/LB analysierten börsennotierten Aktiengesellschaften eine Häufung von Gewinnwarnungen beobachtet. Es seien zumeist Währungseffekte gewesen, die die Unternehmen veranlasst hätten, ihre Geschäftsprognose für das Gesamtjahr nach unten zu korrigieren. Diese Wechselkurs-Wirkungen seien erwartbar gewesen.Einer Studie von Ernst & Young zufolge würden sie aber nur den geringsten Prozentsatz jener Gründe ausmachen, die für Gewinn- bzw. Umsatzwarnungen ursächlich seien. Konjunktur- und Marktverwerfungen stünden ganz oben auf der Liste der Faktoren, gefolgt von unternehmensinternen Abläufen bzw. Restrukturierungsmaßnahmen und geopolitischen Krisen. EY untersuche Prognoseänderungen im Prime All Share (also für die aktuell 160 in DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900), MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741), SDAX (ISIN DE0009653386/ WKN 965338) und TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) notierten Werte sowie weitere rund 150 Prime Standard Unternehmen) seit 2011.