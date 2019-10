Die Google-Mutter Alphabet (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) (-2,2%) habe im abgelaufenen Quartal höhere Werbeeinnahmen, aber auch gestiegene Kosten erzielt und habe unter dem Strich die Gewinnerwartungen verfehlt.



Bei T-Mobile US (ISIN: US8725901040, WKN: A1T7LU, Ticker Symbol: TM5, NASDAQ-Ticker-Symbol: TMUS) (-0,8%) sei zwar der Umsatz geringer ausgefallen als erwartet, die Gewinnerwartungen seien aber übertroffen worden.



Im Pharmasektor hätten sowohl Pfizer (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol NYSE: PFE) (+2,5%) als auch Merck & Co (ISIN: US58933Y1055, WKN: A0YD8Q, Ticker-Symbol: 6MK, NYSE Ticker-Symbol: MRK) (+3,5%) überzeugen können. Letztere hätten vom Wachstum in der Onkologie bzw. im Impfstoffgeschäft profitiert und hätten auf bereinigter Basis mehr verdienen können als erwartet. Darüber hinaus habe Merck & Co zum zweiten Mal die Jahresprognose angehoben. Auch Pfizer habe sich beim Jahresausblick optimistischer gegeben und habe mehr verdient als erwartet.



Die Aktien von Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) (-22,2%) hätten unter dem Auslaufen einer Haltefris gelitten, wonach 49 Millionen Stück bzw. 77% aller ausständigen Aktien für den Handel freigegeben worden seien. (30.10.2019/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Fiat Chrysler (ISIN: NL0010877643, WKN: A12CBU, Ticker-Symbol: 2FI, NYSE-Symbol: FCAU) (+7,6%) profitierte von Berichten über eine Fusion mit dem Peugeot-Eigentümer PSA Group of France, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Bei General Motors (GM) (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM, Ticker-Symbol: 8GM, NYSE-Symbol: GM) (+4,3%) sei der Gewinnrückgang infolge des 40-tägigen Streiks wegen der Tarifverhandlungen im dritten Quartal weniger drastisch ausgefallen als von Analysten befürchtet. Bei Ford (ISIN: US3453708600, WKN: 502391, Ticker-Symbol: FMC1, NYSE-Symbol: F) (-0,3%) hätten sich die Auswirkungen auf den Aktienkurs nach dem Rückruf von 320.000 Fahrzeugen in Nordamerika in Grenzen gehalten.