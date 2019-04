Weniger gut sei es auch für Intel (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) gelaufen, die mit den Ergebnissen für das Q1 zwar die eigenen Schätzungen hätten erfüllen können, die Jahresprognose aber senken müssen. Die Aktie habe rund 9% verloren.



Die Aktien von Ford (ISIN: US3453708600, WKN: 502391, Ticker-Symbol: FMC1, NYSE-Symbol: F) hätten derweil um 10,7% zulegen können. Der US-Autobauer habe in Q1 operativ mehr verdient als im Vorjahreszeitraum.



Für die Exxon Mobil-Aktie (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) sei es hingegen um 2,1% nach unten gegangen. Der insgesamt niedrige Ölpreis und schwache Margen im Raffinerie-Geschäft hätten dem US-Ölkonzern im ersten Quartal einen deutlichen Gewinnrückgang beschert.



Derweil nehme der Börsengang des Fahrdienstvermittlers Uber immer konkretere Formen an. So wolle das Unternehmen 180 Mio. Aktien zum Preis von USD 44 bis USD 50 ausgeben, was einer Bewertung von USD 80 Mrd. bis USD 90 Mrd. entspräche. (29.04.2019/ac/a/m)





