Börsenplätze Getinge-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Getinge-Aktie:

27,96 EUR +5,55% (20.04.2021, 10:29)



Stockholm-Aktienkurs Getinge-Aktie:

267,50 SEK +0,04% (19.04.2021)



ISIN Getinge-Aktie:

SE0000202624



WKN Getinge-Aktie:

889714



Ticker-Symbol Getinge -Aktie:

GTN



Stockholm-Ticker-Symbol Getinge -Aktie:

GETI B



Kurzprofil Getinge AB:



Getinge (ISIN: SE0000202624, WKN: 889714, Ticker-Symbol: GTN, Stockholm-Symbol: GETI B) ist ein börsennotiertes schwedisches Medizintechnikunternehmen. Das Unternehmen produziert und vertreibt Medizinprodukte und Anlagen für den Gesundheitsbereich und die Biowissenschaften. (20.04.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Getinge-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Getinge AB (ISIN: SE0000202624, WKN: 889714, Ticker-Symbol: GTN, Stockholm-Symbol: GETI B) unter die Lupe.Das schwedische Medizintechnik-Unternehmen habe in der Corona-Pandemie vor allem wegen der starken Marktposition bei Beatmungsgeräten im Fokus der Anleger gestanden. Nun habe Getinge die Zahlen für das erste Quartal 2021 veröffentlicht - über den Erwartungen. Und die würden für neue Rekordstände bei der Aktie von Getinge sorgen.Der Nettoumsatz sei demnach organisch um 12,6 Prozent auf 6,17 Milliarden Schwedische Kronen (0,61 Milliarden Euro) gestiegen. Dank signifikanter Margenverbesserungen sei das Ergebnis je Aktie von 1,41 Kronen im Vorjahreszeitraum auf 2,68 Kronen (0,27 Euro) nach oben geschnellt.Das habe über den Erwartungen gelegen. Allerdings sei der Auftragseingang um 22,8 Prozent eingebrochen, was am starken Vergleichsquartal aus dem Vorjahr liege, wo die Nachfrage nach Produkten zur Bekämpfung der Corona-Pandemie durch die Decke gegangen sei.Investierte Anleger können erste Teilgewinnmitnahmen überdenken, so Michel Doepke. "Aktionär"-Leser lägen seit Empfehlung knapp 60 Prozent im Plus. (Analyse vom 20.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link