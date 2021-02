Börsenplätze Getinge-Aktie:



Getinge (ISIN: SE0000202624, WKN: 889714, Ticker-Symbol: GTN, Stockholm-Symbol: GETI B) ist ein börsennotiertes schwedisches Medizintechnikunternehmen. Das Unternehmen produziert und vertreibt Medizinprodukte und Anlagen für den Gesundheitsbereich und die Biowissenschaften.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Getinge-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Getinge AB (ISIN: SE0000202624, WKN: 889714, Ticker-Symbol: GTN, Stockholm-Symbol: GETI B) unter die Lupe.Im vergangenen Frühjahr habe Getinge bei Beatmungsgeräten eine spürbare Nachfragebelebung erlebt, was Rückgänge in anderen Produktbereichen habe kompensieren können. Am Donnerstag letzte Woche sei die Aktie des schwedischen Unternehmens nach der Zahlenvorlage für das vierte Quartal 2020 auf ein neues Rekordhoch gesprungen.Dem Vernehmen nach sei der Umsatz um 11,1 Prozent auf 8,84 Milliarden Schwedische Kronen (870 Millionen Euro) gestiegen, der Auftragseingang sei organisch um 6,1 Prozent auf 7,14 Milliarden Kronen (etwa 700 Millionen Euro) geschrieben."Wir haben das Gesundheitswesen und die Pharmaunternehmen, die schnell Covid-19-Impfstoffe entwickeln und herstellen, weiter unterstützt", so Getinge-CEO Mattias Perjos. "Außerdem haben wir unser Jahresziel erreicht, 26.000 moderne Intensivbeatmungsgeräte auszuliefern und die Nachfrage nach unseren ECMO-Therapieprodukten ist weiterhin hoch", ergänze der Manager.Die Getinge-Aktie sei nach Bekanntgabe der Zahlen kurz abgerutscht, habe sich jedoch Intraday rasch erholen und bei 223,10 Kronen (21,96 Euro) ein neues Rekordhoch markieren können. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 24 für 2021 sei der Medizintechnik-Wert allerdings kein Schnäppchen mehr.Investierte Anleger bleiben trotzdem an Bord, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Nicht zu verachten sei die Dividendenrendite von immerhin 1,4 Prozent. (Analyse vom 01.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link