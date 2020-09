Zitate Marko Behring, Leiter Asset Management Fürst Fugger Privatbank:



(23.09.2020/ac/a/m)





Augsburg (www.aktiencheck.de) - Der DAX minus 7%, der S&P 500 minus 10% und sogar der Technologieindex NASDAQ minus 14%. Woher kommt diese deutliche Korrektur, fragen sich die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Biete sie vielleicht sogar die Chance zum Einstieg? Für Marko Behring, Leiter Asset Management der Fürst Fugger Privatbank würden die Kursrückgänge noch keinen Anlass zur Sorge bieten: "Die Märkte sind über die letzten zwei Monate schon fast euphorisch von einem Hoch zum nächsten gesprintet und haben dabei auch etwas Fallhöhe aufgebaut." Vergleiche man die Kurse mit ihren 200-Tage-Linien, dann würden sich die Rückgänge wieder relativieren. "Wir sehen hier eher eine gesunde Normalisierung als Vorboten eines Crashs. Es besteht daher kein Grund zur Panik", so Behring.So sei der Abstand des NASDAQ 100 von seiner 200-Tage-Linie von über 30% auf überschaubare 15% gesunken. Auch der S&P 500 habe seinen Abstand von ursprünglich sportlichen 15% auf 5% reduziert. Für Behring gelte daher: "Aktuell werden an den Märkten Übertreibungen abgebaut." Von André Kostolany stamme die Metapher, dass manchmal der Hund (die Börse) neben seinem Herrchen (der Konjunktur) herlaufe, manchmal vorneweg und ein anderes Mal laufe er hinterher. Auf den aktuellen Fall angewandt meine Marko Behring: "Der Hund (also die Börse) war schon etwas weit vorausgelaufen. Nun kehrt er zum Herrchen (der Konjunktur) zurück. Die Überhitzung wird abgebaut und die immer noch hohen Kurse beginnen sich zu normalisieren.""Wir würden Schwächephasen im Verlauf der nächsten Wochen nutzen, um erste interessante Positionen aufbauen. Besonders im Blick haben wir dabei Versorger", so Behring. Angesichts ihres krisenfesten Geschäftsmodells und solider Dividendenrenditen könnten sie auch in schwierigen Marktphasen für Stabilität sorgen.