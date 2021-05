Die Neuzulassungen in Europa seien im April um 256% im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Der massive Anstieg lasse sich mit einer sehr niedrigen Ausgangsbasis aus dem Vorjahr begründen - die Autoverkäufe im April 2020 seien durch den Ausbruch der Coronavirus-Pandemie massiv beeinträchtigt worden. Dennoch seien die Verkäufe immer noch 14% niedriger gewesen als der monatliche Durchschnitt des Jahrzehnts vor der Pandemie. Die Verkäufe des Volkswagen-Konzerns (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) seien im April um 228,4% gestiegen und hätten im bisherigen Jahresverlauf um 18,3% höher gelegen. Die Verkäufe von BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) seien im April um 197,7% gestiegen und hätten im Jahresvergleich 25% höher gelegen. Der Umsatz von Daimler (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) sei im April um 274,6% gestiegen und habe im Jahresvergleich 15% höher gelegen.



Nach einem Bericht des Handelsblatts erwäge die Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) eine Erhöhung der Beteiligung an T-Mobile US. Die Deutsche Telekom halte derzeit einen Anteil von 43,3% an T-Mobile US (ISIN: US8725901040, WKN: A1T7LU, Ticker-Symbol: TM5, NASDAQ-Symbol: TMUS), habe aber die Option, ihren Anteil um weitere 8% zu erhöhen. Die Deutsche Telekom habe es abgelehnt, die Angelegenheit zu kommentieren, als sie von Bloomberg-Reportern angesprochen worden sei.



Christina Sewing, der CEO der Deutschen Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB), habe gesagt, dass sich das Geschäft der Bank im zweiten Quartal 2021 weiterhin gut entwickelt habe. Sewing habe auch gesagt, dass Größe ein immer wichtigerer Faktor im Finanzsektor werde und die europäische Bankenkonsolidierung früher oder später stattfinden werde. Der Vorstand habe erklärt, dass die Deutsche Bank eine aktive Rolle in diesem Prozess spielen solle.



Einschätzungen von Analysten:



- Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) sei bei Citi auf "neutral" herabgestuft. Das Kursziel sei auf 7 Euro gesetzt worden.

- Morgan Stanley stufe adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) auf "equal-weight" hoch. Das Kursziel sei auf 295 Euro gesetzt worden.

- PUMA (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) sei bei Morgan Stanley auf "overweight" hochgestuft worden. Das Kursziel sei auf 102 Euro gesetzt worden.

- Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) sei bei JPMorgan auf "overweight" hochgestuft worden. Das Kursziel sei auf 67 Euro gesetzt worden. (19.05.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienmärkte sind in die Fußstapfen ihrer US-amerikanischen und asiatischen Pendants getreten und haben sich nach unten bewegt, so die Experten von XTB.Rückgänge seien in ganz Europa zu beobachten, wobei die wichtigsten westeuropäischen Indices rund 1% niedriger notieren würden. Der spanische IBEX (ISIN: ES0SI0000005, WKN: 969223) könne als Outperformer gesehen werden, da er "nur" um 0,3% falle.Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe sich heute nach unten bewegt. Der deutsche Leitindex sei unter das 50% Retracement der in der letzten Woche gestarteten Aufwärtsbewegung gefallen und habe die Unterstützungszone bei 15.125 Punkten getestet, die mit der vorherigen Kursreaktion markiert gewesen sei. Jedoch sei es den Bullen dort gelungen, die Kontrolle zurückzugewinnen und der Index sei wieder über das oben genannte Retracement geklettert. Die wichtigste Widerstandszone, die es in naher Zukunft zu beachten gelte, liege im Bereich von 15.260 Punkten, wo sich das 38,2% Retracement und der SMA200 befinden würden. Händler sollten im Hinterkopf behalten, dass es um 20:00 Uhr einen Anstieg bei der Volatilität geben könnte, wenn das FOMC das Protokoll der letzten Sitzung veröffentliche.