Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - In der Metall- und Elektro-Industrie ist die Kurzarbeit im Jahresverlauf deutlich angestiegen: Lag die angezeigte Kurzarbeit im Januar 2019 noch bei 7.300 Beschäftigten, sind es aktuell (November 2019) mit 34.000 Beschäftigten fast fünfmal so viel, so Gesamtmetall in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:"Kluges Regierungshandeln zeigt sich darin, die notwendigen Werkzeuge für einen Krisenfall auf dem Arbeitsmarkt bereitzulegen. Wir sollten für einen solchen Fall Vorsorge treffen, anstatt däumchendrehend abzuwarten", so Zander weiter.Dabei sollte die Bundesregierung die Regelungen, die 2009 galten, wieder in Kraft setzen können. "Frühzeitige Klarheit über die Bedingungen, die für Kurzarbeit gelten, erleichtern auch die Beratung der Unternehmen", betonte Zander, der allerdings auch davor warnte, das Instrument der Kurzarbeit zu überhöhen: "Für einen Konjunktureinbruch ist die Kurzarbeit ein wichtiges Instrument. Viele Unternehmen müssen allerdings nicht nur die Rezession unserer Branche bewältigen, sondern auch einen Strukturwandel. Der dafür notwendige Umbau darf nicht behindert werden, sonst können die Arbeitsplätze, die nach dem Strukturwandel Unternehmen, Gesellschaft und Sozialstaat finanzieren, gar nicht erst entstehen." (05.12.2019/ac/a/m)