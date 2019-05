Die Aktien der deutschen Automobilhersteller dürften am Montag eine erhöhte Volatilität aufweisen. Der japanische Sender TBS habe berichtet, dass Renault (ISIN: FR0000131906, WKN: 893113, Ticker-Symbol: RNL, EN Paris: RNO, Nasdaq OTC-Symbol: RNSDF) einen "formalen" Fusionsvorschlag an Nissan (ISIN: JP3672400003, WKN: 853686, Ticker-Symbol: NISA) unterbreitet haben solle. Im Falle einer Fusion könnte die jahrzehntelange globale Allianz als Holdingstruktur besiegelt werden. Allerdings hätten weder Nissan noch Renault diese Informationen bisher bestätigt. An den Märkten heiße es, dass die beiden im Falle einer Fusion von Renault mit Nissan ein gemeinsames Angebot für Fiat Chrysler (ISIN: NL0010877643, WKN: A12CBU, Ticker-Symbol: 2FI, NYSE-Symbol: FCAU) abgeben könnten. Da die Renault-Nissan-Mitsubishi-Allianz in Bezug auf die Verkaufszahlen nur von Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) geschlagen werde, könnte die engere Zusammenarbeit zu einem globalen Branchenführer führen. Angesichts der Möglichkeit, dass so ein starker Wettbewerber entstehe, sollte es nicht überraschen, dass die deutschen Automobilhersteller wie Volkswagen, Daimler (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) oder BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) am Montag einen Rückgang verzeichnen.



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) habe heute vor Beginn der europäischen Sitzung sein Ergebnis für das erste Quartal veröffentlicht. Der Gewinn je Aktie des Energieversorgers habe mit 0,30 EUR unter dem Vorjahreswert (0,33 EUR) gelegen. Der Umsatz habe mit 9,162 Mrd. EUR um mehr als 3,5% unter der Markteinschätzung von 9,507 Mrd. EUR gelegen. Das Unternehmen habe gesagt, dass es weiterhin damit rechne, die Ziele für das Gesamtjahr zu erreichen, habe jedoch auch festgestellt, dass Preisgrenzen sowie ein erheblicher Wettbewerb in Großbritannien im weiteren Jahresverlauf belasten könnten. Andererseits sei es dem Unternehmen gelungen, die Zahl der Kunden in Deutschland um mehr als 100 Tsd. zu erhöhen, was ausreiche, um der Aktie auch heute etwas Halt zu bieten.



thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) sei am Freitag um mehr als 26% gestiegen, nachdem bekannt geworden sei, dass es die Fusion mit Tata Steel nicht weiter verfolgen werde. Die Aktie sei heute der schwächste DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Wert, aber man sollte sich keine allzu großen Sorgen machen, da es nicht ungewöhnlich sei, dass nach einem so starken Anstieg eine Art Korrekturbewegung stattfinde. Unterdessen habe das "Handelsblatt" den Vorstandsvorsitzenden von thyssenkrupp, Guido Kerkhoff, interviewt. Kerkhoff habe gesagt, dass das Unternehmen nach wie vor offen für Partnerschaften sei, halte aber eine groß angelegte Fusion im EU-Rahmen mit der derzeitigen Haltung der Europäischen Kommission nicht für möglich. Die Führungskraft habe gesagt, dass das Unternehmen einige Vermögenswerte aus den Bereichen Industrie- und Schiffbau verkaufen könnte. (13.05.2019/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Aktienmärkte in Europa eröffneten am Montag aufgrund der sich verschlechternden Stimmung im Welthandel eher schleppend, so die Experten von XTB.Dennoch sei ein Großteil der europäischen Blue-Chip-Indices später unter Druck geraten. Russische Aktien hätten sich am schlechtesten entwickelt, während polnische Aktien in den ersten Minuten der Sitzung höher tendiert hätten. Lebensmittel-, Versorgungs- und Gesundheitsunternehmen hätten zu den Outperformern gehört, während Automobilhersteller zurückgegangen seien.