Tradegate-Aktienkurs Gerresheimer-Aktie:

94,75 EUR 0,00% (15.06.2021, 08:40)



ISIN Gerresheimer-Aktie:

DE000A0LD6E6



WKN Gerresheimer-Aktie:

A0LD6E



Ticker-Symbol Gerresheimer-Aktie:

GXI



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Gerresheimer-Aktie:

GRRMF



Kurzprofil Gerresheimer AG:



Gerresheimer (ISIN: DE000A0LD6E6, WKN: A0LD6E, Ticker-Symbol: GXI, NASDAQ OTC-Symbol: GRRMF) ist der globale Partner für Pharmazie, Biotech, Gesundheit und Kosmetik mit einem sehr breiten Produkt­spektrum für Arzneimittel- und Kosmetikverpackungen sowie Drug Delivery Devices. Das Unternehmen ist ein innovativer Lösungsanbieter vom Konzept bis zur Lieferung des Endprodukts. Gerresheimer erreicht seine ehrgeizigen Ziele durch ein hohes Maß an Innovationskraft, industrieller Kompetenz sowie Konzentration auf Qualität und Kundenfokus. Bei der Entwicklung innovativer und nachhaltiger Lösungen setzt Gerresheimer auf ein umfassendes internationales Netzwerk mit zahlreichen Innovations- und Produktionszentren in Europa, Amerika und Asien. Gerresheimer produziert weltweit mit rund 10.000 Mitarbeitern nah beim Kunden und erwirtschaftet einen jährlichen Umsatz von mehr als 1,4 Mrd. Euro. Gerresheimer spielt mit seinen Produkten und Lösungen eine wesentliche Rolle für die Gesundheit und das Wohlbefinden von Menschen. (15.06.2021/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Gerresheimer-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Verpackungsspezialisten Gerresheimer AG (ISIN: DE000A0LD6E6, WKN: A0LD6E, Ticker-Symbol: GXI, NASDAQ OTC-Symbol: GRRMF) charttechnisch unter die Lupe.Mit Hilfe eines eher defensiven Marktfilters würden sie die Faktoren "Momentum" und "Low Volatility" verknüpfen. Als Kriterien würden dabei die Relative Stärke nach Levy und Average True Range (ATR) dienen. Damit würden trendstabile Aktien selektiert, die gleichzeitig eine unterdurchschnittliche Schwankungsintensität aufweisen würden. Ein RSL-Wert von größer 1 gewährleiste dabei Engagements in Trendrichtung, während die Berücksichtigung der ATR dafür sorge, dass der entsprechende Aufwärtstrend nicht mit einer zu hohen Volatilität "erkauft" worden sei. Aus der aktuellen Auswertung aller DAX-, MDAX- und SDAX-Werte möchten die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt die Gerresheimer-Aktie in den Blickpunkt rücken. Neben den o. g. Bedingungen liege hier zudem eine äußerst interessante Ausbruchssituation vor. So habe der Titel jüngst die 38-Wochen-Linie (akt. bei 90,43 EUR) zurückerobern und eine klassische Korrekturflagge (obere Begrenzung akt. bei 92,02 EUR) nach oben auflösen können. Dieser Befreiungsschlag werde durch eine Bodenbildung im Verlauf der Relativen Stärke bestätigt. Perspektivisch winke dem Papier damit ein Anlauf auf das bisherige Allzeithoch bei 103,70 EUR. Eine Absicherung auf Basis der o. g. langfristigen Glättung gewährleiste darüber hinaus ein attraktives CRV, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 15.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Gerresheimer-Aktie:94,90 EUR +3,94% (14.06.2021, 17:35)