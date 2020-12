Xetra-Aktienkurs Gerresheimer-Aktie:

94,35 EUR -0,05% (03.12.2020, 11:04)



Tradegate-Aktienkurs Gerresheimer-Aktie:

94,40 EUR 0,00% (03.12.2020, 11:19)



ISIN Gerresheimer-Aktie:

DE000A0LD6E6



WKN Gerresheimer-Aktie:

A0LD6E



Ticker-Symbol Gerresheimer-Aktie:

GXI



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Gerresheimer-Aktie:

GRRMF



Kurzprofil Gerresheimer AG:



Die Gerresheimer AG (ISIN: DE000A0LD6E6, WKN: A0LD6E, Ticker-Symbol: GXI, NASDAQ OTC-Symbol: GRRMF) ist ein weltweit führender Partner der Pharma- und Healthcare-Industrie. Mit Spezialprodukten aus Glas und Kunststoff trägt das Unternehmen zu Gesundheit und Wohlbefinden bei. Gerresheimer ist weltweit vertreten und produziert mit seinen 11.000 Mitarbeitern dort, wo seine Kunden und Märkte sind. Mit über 40 Werken in Europa, Nord- und Süd-Amerika und Asien erwirtschaftet Gerresheimer einen Umsatz von rund 1,4 Milliarden Euro. Das breite Angebotsspektrum umfasst pharmazeutische Verpackungen sowie Produkte zur einfachen und sicheren Verabreichung von Medikamenten: Insulin-Pens, Inhalatoren, vorfüllbare Spritzen, Injektionsfläschchen, Ampullen, Flaschen und Behältnisse für flüssige und feste Medikamente mit Verschluss- und Sicherheitssystemen sowie Verpackungen für die Kosmetikindustrie. (03.12.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Gerresheimer: Positive Aussagen sorgen weiterhin für Spannung - AktienanalyseGerresheimer (ISIN: DE000A0LD6E6, WKN: A0LD6E, Ticker-Symbol: GXI, NASDAQ OTC-Symbol: GRRMF) ist einer von nur drei Herstellern weltweit, die Impfstofffläschchen aus Borosilikatglas produzieren, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Sie würden für die Corona-Impfstoffe benötigt und würden die Werke des Konzerns auf Hochtouren laufen lassen: "Uns liegen bisher feste Aufträge für 600 Mio. bis 700 Mio. Fläschchen vor", habe Finanzvorstand Bernd Metzner im Interview der "Börsen-Zeitung" gesagt.Was zunächst nach riesigen Extra-Erlösen klinge, erweise sich bei genauerem Hinsehen jedoch nur als nettes Zubrot. "Wir gehen von etwa 15 Mio. Euro zusätzlichem Umsatz pro Jahr aus", so Metzner. Die direkten Erlöseffekte würden sich angesichts des geringen Preises für die Fläschchen von wenigen Cent in Grenzen halten. Der erhoffte größere Effekt sei aber ein indirekter: Covid-19 mache Menschen insgesamt sensibler für die Themen Gesundheit, Vorsorge und Impfungen, so Metzner. Für die großen Pharmazeuten sei das wie ein Türöffner. "Und davon profitieren dann auch wir."Als Reaktion auf die Pandemie wolle Gerresheimer noch stärker investieren. Der Vorstand des Herstellers komplexer Pharmaverpackungen rechne auch für die Nach-Corona-Zeit mit einem Schub. Mit der ganz aktuellen Entwicklung der Geschäfte sei der Finanzchef auch jenseits der Impfstofffläschchen ebenfalls sehr zufrieden: "Freuen Sie sich auf die Zahlen zu unserem vierten Quartal, die wir im Februar präsentieren." Auch wenn die Impfstofffantasie die Aktie ein wenig zu weit nach oben getrieben habe: Die positiven Aussagen würden weiterhin für Spannung sorgen. (Ausgabe 48/2020)Börsenplätze Gerresheimer-Aktie: