Kurzprofil German Startups Group:



Die German Startups Group (ISIN: DE000A1MMEV4, WKN: A1MMEV, Ticker-Symbol: GSJ) ist eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft und Digitalagentur mit Sitz in Berlin und mit Fokus auf junge, schnell wachsende Unternehmen, sog. Startups. Sie erwirbt Mehrheits- und Minderheitsbeteiligungen, insb. durch Bereitstellung von Venture Capital. Ihr Fokus liegt auf Unternehmen, deren Produkte oder Geschäftsmodelle eine disruptive Innovation beinhalten, eine hohe Skalierbarkeit erwarten lassen und bei denen sie Vertrauen in die unternehmerischen Fähigkeiten der Gründer hat. Der geografische Fokus liegt auf dem deutschsprachigen Raum.



Seit der Aufnahme der Geschäftstätigkeit im Jahr 2012 hat die German Startups Group ein ihrer Ansicht nach diversifiziertes Portfolio von Anteilen an jungen Unternehmen aufgebaut und sich zum aktivsten privaten Venture-Capital-Investor seit 2012 in Deutschland entwickelt (CB Insights 2015, PitchBook 2016). Von den 37 Minderheitsbeteiligungen an operativ tätigen Unternehmen sind 20 für die Gesellschaft wesentlich und machen zusammen knapp 90% des Werts aller 37 aktiven Minderheitsbeteiligungen aus (Stand: 31.12.2017). Die zehn Fokusbeteiligungen verkörpern zwei Drittel des Werts aller aktiven Minderheitsbeteiligungen. Nach Ansicht der Gesellschaft spiegelt das Beteiligungsportfolio einen Querschnitt von vielversprechenden deutschen Startups verschiedener Reifegrade ("Seed", "Early" und "Growth Stage" nach Definition der Gesellschaft) wider und enthält manche der erfolgreichsten und bekanntesten deutschen Startups.



Mehr Informationen unter http://www.german-startups.com/ (14.09.2018/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - German Startups Group-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der German Startups Group (ISIN: DE000A1MMEV4, WKN: A1MMEV, Ticker-Symbol: GSJ) unter die Lupe.Der Kursverlauf der German Startups Group sei ein Desaster. Seit dem Börsengang befinde sich der Titel in einem astreinen Abwärtstrend. Jetzt wolle CEO Christoph Gerlinger mit Aktienrückkäufen locken. Es wäre besser, mit dem vorhandenen Geld, die erst in 2018 ausgereichte Wandelanleihe zurückzuzahlen. Sie müsse mit satten 8% verzinst werden. Außerdem werde Gerlinger in Kürze mit Mainfirst auf Roadshow gehen, um neue Investoren für die Firma zu gewinnen. Mancher Investor vermute bereits eine Kapitalerhöhung - warum sonst gehe Mainfirst mit German Startups Group auf Tour? Das würden die Experten aber eher für unwahrscheinlich halten, da Gerlinger jüngst erst betont habe, dass German Startups Group kein Geld brauche. Am besten wäre es für die Aktionäre die gesamte Firma zu liquidieren und das Geld den Anteilseignern zurückzugeben. Aber das werde Gerlinger sicherlich nicht wollen.Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" empfehlen bei einem Anstieg des Kurses den Ausstieg. (Analyse vom 14.09.2018)Börsenplätze German Startups Group-Aktie:Xetra-Aktienkurs German Startups Group-Aktie:1,645 EUR -2,08% (14.09.2018, 11:32)