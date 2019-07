Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Georg Fischer AG:



Georg Fischer (ISIN: CH0001752309, WKN: 851082, Ticker-Symbol: GFIN, SIX Swiss Ex: FI-N)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Georg Fischer-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michal Lichvar von Vontobel Research:Michal Lichvar, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach 1H19-Ergebnissen weiterhin zum Kauf der Aktie der Georg Fischer AG (ISIN: CH0001752309, WKN: 851082, Ticker-Symbol: GFIN, SIX Swiss Ex: FI-N).Solide Performance bei Piping Systems (PS): Das unver. Wachstum bei PS (org. -0,2% ggü. VontE: 2,5%) habe sich v.a. den USA und Europa verdankt, während China geschwächelt habe. Die EBIT-Marge sei im 1H19 deutlich höher als erwartet gewesen (12,7% ggü. VontE: 11,9%), u.a. dank der Umstellung auf höhermargige Produkte.Deutliche Schwäche bei Casting Solutions (CS): Der Umsatz von CS sei wegen geringer Nachfrage aus dem Automobilsektor erneut zurückgegangen (org. 11% ggü. VontE: -3,5%). Die Sparten Aerospace und Industry hätten sich zwar solide entwickelt, hätten den schwachen Automobilsektor aber nicht ausgleichen können. Die Veräußerungen hätten sich zudem negativer ausgewirkt als erwartet. Die EBIT-Marge sei im 1H19 sehr tief gewesen, und zwar sowohl mit (1,2%) als auch ohne Einmalkosten (3,9% ggü. VontE: 7%). Weitere Negativfaktoren: die tiefere Kapazitätsauslastung wegen rückläufiger Autoumsätze, das Anlaufen der Linamar-Produktion (CHF -8 Mio.) sowie der Beginn des Konzernumbaus (CHF -14 Mio.).Machining Solutions (MS): Der Umsatz von MS sei wegen China rückläufig gewesen (org. -9% ggü VontE: -1,5%). Neue Projekte im Bereich Luft- und Raumfahrt hätten aber den Auftragseingang stabilisiert. Die EBIT-Marge sei im 1H19 tiefer als erwartet gewesen (5,1% ggü. VontE: 7,5%).Das 1H19-Ergebnis sei deutlich schwächer ausgefallen als von Lichvar und dem Konsens prognostiziert. Die Herausforderungen im Automobilsektor und die Schwäche Chinas hätten das robuste Piping-Geschäft mehr als neutralisiert. Hauptgrund für den gesunkenen Gewinn sei die schwindende Umsatzdynamik gewesen. Hinzugekommen sei der Entscheid von GF, CS Europe zu restrukturieren und einen Teil der Automobilproduktion in Niedriglohnländer auszulagern. Dies führe zu unerwarteten Einmaleffekten. Die Schätzungen dürften weiter zurückgehen, und der Analyst erwarte eine negative Marktreaktion, obwohl ein Großteil davon bereits eingepreist sei.Michal Lichvar, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Rating für die Georg Fischer-Aktie. Das Kursziel laute CHF 1.300. (Analyse vom 18.07.2019)