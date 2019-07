Nicht zuletzt sei es die Erfolgsgeschichte der Dividendenausschüttung, die die Genuine Parts Company zu einer herausragenden Aktie mache. Seit dem Börsengang 1948 habe das Unternehmen jedes Jahr überschüssige Barmittel an seine Aktionäre ausgeschüttet. Während die Ausschüttung von Dividenden für 70 aufeinander folgende Jahre als eigenständige Leistung angesehen werden könne, sei 2018 auch das 63. Jahr der Dividendenerhöhung in Folge gewesen. Kein anderes Mitglied des S&P 500 verzeichne mehr jährliche Dividendenerhöhungen, während die einzigen beiden, die dem entsprechen würden, Procter & Gamble und Dover seien.



Die Genuine Parts Company habe die Ausschüttungsquote in den letzten 15 Jahren recht stabil und in einer angemessenen Bandbreite gehalten. Und sofern keine wesentliche Verschlechterung der Geschäftstätigkeit eintrete, scheine ihre Kontinuität nicht gefährdet zu sein. Zu beachten sei, dass auch während der Finanzkrise, als das Unternehmen einen Ergebnisrückgang verzeichnet habe, die Ausschüttungsquote unter 65% geblieben sei. Die Dividende solle von 2,88 USD im Jahr 2018 auf 3,05 USD pro Aktie im Jahr 2019 steigen. (Analyse vom 05.07.2019)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Genuine Parts-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Genuine Parts-Aktie:

94,05 EUR +1,82% (05.07.2019, 16:15)



NYSE-Aktienkurs Genuine Parts-Aktie:

105,16 EUR -0,93% (05.07.2019, 17:02)



ISIN Genuine Parts-Aktie:

US3724601055



WKN Genuine Parts-Aktie:

858406



Ticker-Symbol Genuine Parts-Aktie Deutschland:

GPT



NYSE Ticker-Symbol Genuine Parts-Aktie:

GPC



Kurzprofil Genuine Parts Company:



Genuine Parts Company (ISIN: US3724601055, WKN: 858406, Ticker-Symbol: GPT, Symbol: GPC) ist ein führender Anbieter von Original-Ersatzteilen für Automobile und Industrie sowie von Büroprodukten, Elektro- oder Elektronikgeräten. Insgesamt werden die Produkte von Genuine Parts über ein Netzwerk von mehr als 2.000 Geschäften in den USA, Kanada und Mexiko vertrieben. (05.07.2019/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Genuine Parts-Aktienanalyse von XTB:Die Genuine Parts Company (ISIN: US3724601055, WKN: 858406, Ticker-Symbol: GPT, Symbol: GPC) ist kein Unternehmen, von dem man viel hört, so die Experten von XTB.Die Firma führe ihre Geschäfte über zahlreiche Tochtergesellschaften, die selten den gleichen Namen wie ihre Muttergesellschaft tragen würden. Dennoch sei die Aktie den Dividendenjägern aufgrund ihrer hervorragenden Dividendenpolitik und ihrer Dividendenentwicklung bekannt.Die Genuine Parts Company sei Mitte 1928 gegründet worden und sei auf den Vertrieb von Ersatzteilen spezialisiert. Das Unternehmen sei in drei große Geschäftsfelder unterteilt: Automotive, Industrie und Gewerbe. Das Segment Automotive liefere Ersatzteile für Pkw, während die Industrie-Einheit Ersatzteile für Industriegeräte vertreibe. Das dritte und kleinste Segment beliefere den Handel mit Büroprodukten, Möbeln, Gesundheitsprodukten oder Sicherheitsartikeln. Das Unternehmen führe seine Geschäfte über eine Reihe von Distributionszentren und eine große Anzahl kleinerer Einzelhandelsgeschäfte. Die Genuine Parts Company wachse vor allem durch Akquisitionen, insbesondere im Automobilsektor, halte aber auch eine solide Bilanz des organischen Umsatzwachstums. Die jüngste Kapitalmaßnahme - der Kauf der niederländischen PartsPoint Group - sei Anfang Juni abgeschlossen worden und habe dem Unternehmen eine Präsenz in den Niederlanden und Belgien verschafft.Die Geschäftstätigkeit des Unternehmens konzentriere sich hauptsächlich auf Nordamerika, insbesondere die USA. Allerdings habe die Genuine Parts Company auch ein gewisses Engagement auf ausländischen Märkten. Neben den USA sei sie auch in Europa, Australien, Neuseeland, Kanada und Mexiko vertreten. Da der US-mexikanische Zollstreit jetzt beendet sei und die antipodischen Länder überhaupt nicht Gegenstand der jüngsten Handelskonflikte gewesen seien, sei der einzige Teil des Geschäfts des Unternehmens, der dem anhaltenden Protektionismus von US-Präsident Donald Trump ausgesetzt sei, das europäische Geschäft. Glücklicherweise hätten die Aktivitäten in Europa im Jahr 2018 nur 10% zum Umsatz des Unternehmens beigetragen, sodass die Auswirkungen begrenzt gewesen seien.Doch wie bereits im vorherigen Absatz erwähnt, habe das Unternehmen kürzlich in zwei neue europäische Länder expandiert, sodass die Bedeutung Europas für das Unternehmen im Laufe der Zeit zunehmen könnte. Natürlich bestehe die Gefahr, dass der Handelskonflikt zwischen den USA und China einige der Lieferketten für das Unternehmen störe, aber da am vergangenen Wochenende ein "Waffenstillstand" vereinbart worden sei, seien die Aussichten vorerst nicht allzu beunruhigend.Das Segment Automotive sei am Umsatz gemessen die mit Abstand größte Geschäftseinheit der Genuine Parts Company. Das Segment habe 2018 insgesamt 56% zum Umsatz beigetragen, während die Industrie-Einheit 34% des Unternehmensumsatzes erzielt habe. Die Verkäufe des Automobilsektors seien stark zyklisch und könnten Anlass zur Sorge geben, da die Weltwirtschaft Anzeichen einer Abschwächung zeige. Allerdings unterscheide sich die Genuine Parts Company etwas von den klassischen Automobilunternehmen, da sie sich auf Ersatzteile und Zubehör konzentriere.Das Unternehmen habe einen guten Start ins Jahr 2019 gehabt. Der Umsatz in den ersten drei Monaten des Jahres sei um 3,3% im Jahresvergleich auf 4,7 Mrd. USD gestiegen. Der Umsatz sei in jedem Geschäftsfeld gestiegen, wobei der größte Zuwachs im Industrie-Bereich zu verzeichnen gewesen sei. Beim operativen Ergebnis sei die Situation uneinheitlich gewesen. Das Gesamtbetriebsergebnis sei um 0,93% gegenüber dem Vorjahr gestiegen, sei aber ausschließlich von der Industrie-Einheit angeführt worden (+7,9% gegenüber dem Vorjahr).Das Segment Automotive habe einen Rückgang des Betriebsergebnisses um 3% im Jahresvergleich verzeichnet und das Geschäftsfeld habe sich im Vergleich zum Vorjahr stabil entwickelt. Der Jahresüberschuss des Unternehmens sei von 176,58 Mio. USD im ersten Quartal 2018 auf 160,25 Mio. USD im ersten Quartal 2019 gesunken. Der jährliche Rückgang des Nettoergebnisses sei auf einen deutlichen Anstieg der Unternehmensaufwendungen zurückzuführen, der im Zusammenhang mit dem Verkauf der mexikanischen Tochtergesellschaft Grupo Auto Todo gestanden habe.Zusammen mit der Veröffentlichung des Ergebnisses für das erste Quartal habe das Unternehmen die Prognose für das Gesamtjahr 2019 bestätigt. Das Unternehmen erwarte, dass der Umsatz im laufenden Jahr zwischen 3% und 4% steigen werde, während der verwässerte Gewinn je Aktie in den Bereich von 5,56 USD bis 5,71 USD fallen sollte, was einem Anstieg von 1,1% bis 3,8% gegenüber dem Vorjahr entspreche. Die Genuine Parts Company werde ihren Ergebnisbericht für das zweite Quartal 2019 am 18. Juli veröffentlichen.