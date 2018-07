Börse Stuttgart-Aktienkurs Generali-Aktie:

14,54 EUR +0,52% (09.07.2018, 09:25)



ISIN Generali-Aktie:

IT0000062072



WKN Generali-Aktie:

850312



Ticker-Symbol Generali-Aktie:

ASG



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Generali-Aktie:

ARZGF



Kurzprofil Assicurazioni Generali S.p.A.:



Assicurazioni Generali S.p.A. (ISIN: IT0000062072, WKN: 850312, Ticker-Symbol: ASG, NASDAQ OTC-Symbol: ARZGF) ist ein führendes Versicherungsunternehmen, das weltweit tätig ist. Der Konzern und seine Tochterunternehmen bieten sowohl Privat- als auch Firmenkunden umfassenden Versicherungsschutz und renditestarke Finanzdienstleistungen mit einer wettbewerbsorientierten Produktpalette. Angeboten werden private und gewerbliche Sachversicherungen, Lebens-, Risiko- und Vorsorgeversicherungen, Kranken- und Rechtsschutzversicherungen sowie Beratungsleistungen zum Vermögensaufbau.



Zur Generali-Gruppe gehört eine Vielzahl von Unternehmen, darunter AachenMünchener, CosmosDirekt, Central, Envivas, Badenia, Dialog und Advocard. In Europa gilt Generali als führend im Direktverkauf von Versicherungen. Als zentrale Vertriebskanäle gelten Telefon und Internet. (09.07.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Generali-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Versicherungsunternehmens Assicurazioni Generali S.p.A. (ISIN: IT0000062072, WKN: 850312, Ticker-Symbol: ASG, NASDAQ OTC-Symbol: ARZGF).Die Abwicklungsplattform Viridium übernehme einen 89,9%-Anteil an Generali Leben. Damit verkaufe das Unternehmen 4 Mio. Lebensversicherungspolicen verbunden mit 37,1 Mrd. Euro Kapitalanlagen in einer Transaktion, die den deutschen Lebensversicherer mit bis zu 1 Mrd. Euro bewerte. Laut Unternehmensangaben betrage der Mittelzufluss ungefähr 1,9 Mrd. Euro. Generali rechne mit einem Buchgewinn (vor Steuern) von 275 Mio. Euro und einem Anstieg der Solvabilitätsquote (zum 31.03.2018: 211%) um 2,6 Prozentpunkte.Der Verkauf des Run-Off-Portfolios (Generali zeichne seit Beginn des Jahres kein Neugeschäft mehr) bedürfe vor allem der Genehmigung durch die BaFin (u.a. Inhaberkontrollverfahren) und werde sich daher noch über mehrere Monate hinziehen. Die Konstruktion der Transaktion (Generali halte nach wie vor 10,1% an Generali Leben und habe die Option auf einen Minderheitsanteil an Viridium) spreche für eine Genehmigung.Der Analyst werte die Transaktion sowohl finanziell als auch strategisch als sinnvoll. Zudem stehe sie im Einklang mit der Unternehmensstrategie (bzw. der vieler Versicherer) den Anteil kapitalintensiver Lebensversicherungsprodukte (mit hoher Garantie) zugunsten von kapitalschonenden Produkten (u.a. Unit Linked ohne Garantie) zu senken. Einen nachhaltigen Kurstreiber für das Wertpapier sehe der Analyst in der Transaktion aber nicht. Er könnte erst das im November geplante Strategie-Update sein. Er habe seine Prognosen vorerst unverändert belassen. Auf dem aktuellen Bewertungsniveau (u.a. KBV 2018e: 0,9; Peer Group: 0,8) sehe er nur ein moderates Kurspotential für den Titel.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Generali-Aktie: