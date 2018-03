Borsa Italiana-Aktienkurs Generali-Aktie:

15,79 EUR +0,57% (16.03.2018, 16:11)



Tradegate-Aktienkurs Generali-Aktie:

15,80 EUR +0,68% (16.03.2018, 16:03)



ISIN Generali-Aktie:

IT0000062072



WKN Generali-Aktie: 850312

850312



Ticker-Symbol Generali-Aktie: ASG

ASG



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Generali-Aktie: ARZGF

ARZGF



Kurzprofil Assicurazioni Generali S.p.A.:



Assicurazioni Generali S.p.A. (ISIN: IT0000062072, WKN: 850312, Ticker-Symbol: ASG, NASDAQ OTC-Symbol: ARZGF) ist ein führendes Versicherungsunternehmen, das weltweit tätig ist. Der Konzern und seine Tochterunternehmen bieten sowohl Privat- als auch Firmenkunden umfassenden Versicherungsschutz und renditestarke Finanzdienstleistungen mit einer wettbewerbsorientierten Produktpalette. Angeboten werden private und gewerbliche Sachversicherungen, Lebens-, Risiko- und Vorsorgeversicherungen, Kranken- und Rechtsschutzversicherungen sowie Beratungsleistungen zum Vermögensaufbau.



Zur Generali-Gruppe gehört eine Vielzahl von Unternehmen, darunter AachenMünchener, CosmosDirekt, Central, Envivas, Badenia, Dialog und Advocard. In Europa gilt Generali als führend im Direktverkauf von Versicherungen. Als zentrale Vertriebskanäle gelten Telefon und Internet. (16.03.2018/ac/a/a)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Generali-Aktienanalyse von Analyst Werner Schirmer von der LBBW:Werner Schirmer, Analyst der LBBW, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Versicherungsunternehmens Assicurazioni Generali S.p.A. (ISIN: IT0000062072, WKN: 850312, Ticker-Symbol: ASG, NASDAQ OTC-Symbol: ARZGF).Die Geschäftsjahreszahlen 2017 von Generali seien überwiegend besser als vom Markt erwartet ausgefallen. Die Bruttoprämien seien im Lebengeschäft zwar um 1% auf 47,8 Mrd. EUR zurückgegangen, hätten in der Schaden- & Unfallversicherung aber um 1% auf 20,7 Mrd. EUR zugelegt. Das operative Ergebnis wiederum sei im Lebengeschäft um 2% auf 3,1 Mrd. EUR gestiegen, się aber im Schaden- & Unfallgeschäft um 5% auf 2,0 Mrd. EUR gesunken. Das Verhältnis von Schaden- & Verwaltungsaufwand zu Prämien (Combined Ratio) habe sich in dieser Sparte zwar von 92,5% auf 92,8% verschlechtert, angesichts von 1,5% auf 2,1% gestiegenen Katastrophenschäden werte Schirmer dies jedoch positiv. Das Nettoergebnis des Konzerns habe bei 2,1 Mrd. EUR (Konsens: 2,0 Mrd. EUR) stagniert. Erneut durchwachsen habe sich das Neugeschäft im Leben-Segment gestaltet: Während der Nettomittelzufluss um 18% und das Neugeschäftsvolumen (APE) um 4 % eingebrochen seien, habe der Gewinn um 53% gesteigert werden können.Überraschend erfreulich habe sich die aufsichtsrechtliche Kapitalausstattung (Solvency-II-Quote) des Konzerns entwickelt. Mit einem Sprung von 195% auf 208% habe sie sich im vierten Quartal erneut deutlich verbessert. Die Erhöhung des Dividendenvorschlags von 0,80 EUR auf 0,85 EUR je Aktie sei vor diesem Hintergrund sicher nicht schwer gefallen.Generali leide unter dem hohen Italien-Exposure. Die Aktie sei aber im Konkurrenzvergleich günstig bewertet (Basis: prognostizierte Gewinne, Dividende und Substanzwert).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Generali-Aktie: