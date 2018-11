Xetra-Aktienkurs General Motors-Aktie:

Kurzprofil General Motors Co.:



General Motors Co. (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM, Ticker-Symbol: 8GM, NYSE-Symbol: GM) gehört zu den weltweit größten Automobilherstellern. In Zusammenarbeit mit Partner produziert der US-amerikanische Autokonzern Fahrzeuge und Transporter in 30 Ländern der Welt. Zum Konzern gehören die Marken Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Holden, Jiefang, Opel, Alpheon, Baojun, Vauxhall sowie Wuling. (28.11.2018/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - General Motors-Aktienanalyse des Analysten Ryan Brinkman von J.P. Morgan Securities:Ryan Brinkman, Aktienanalyst von J.P. Morgan Securities, empfiehlt laut einer Aktienanalyse nach wie vor eine Übergewichtung der Aktien des US-Autokonzerns General Motors Co. (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM, Ticker-Symbol: 8GM, NYSE-Symbol: GM).General Motors Corp. habe ein Restrukturierungsprogramm angekündigt das die Schließung von mehreren Fertigungstandorten in den USA beinhalte. Die Analysten von J.P. Morgan Securities sprechen von erheblichen Einsparungen. Allerdings bestünden Zweifel, ob diese Einsparungen in vollem Umfang bei den Konsensprognosen Berücksichtigung finden würden.Ein Teil der Kostensenkungen werde wohl vom allgemeinen Gegenwind in der Autobranche und von Investitionen in das autonome Fahren und die Elektrifizierung aufgefressen.Positiv bewertet Analyst Ryan Brinkman aber den Umstand, dass das Management bereits vor einem möglichen Abschwung proaktiv handele.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze General Motors-Aktie: