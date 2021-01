Tradegate-Aktienkurs General Motors-Aktie:

33,14 EUR +0,24% (05.01.2021, 15:43)



NYSE-Aktienkurs General Motors-Aktie:

40,83 USD +0,79% (05.01.2021, 17:12)



ISIN General Motors-Aktie:

US37045V1008



WKN General Motors-Aktie:

A1C9CM



Ticker-Symbol General Motors-Aktie Deutschland:

8GM



NYSE-Ticker-Symbol General Motors-Aktie:

GM



Kurzprofil General Motors Co.:



General Motors Co. (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM, Ticker-Symbol: 8GM, NYSE-Symbol: GM) gehört zu den weltweit größten Automobilherstellern. In Zusammenarbeit mit Partner produziert der US-amerikanische Autokonzern Fahrzeuge und Transporter in 30 Ländern der Welt. Zum Konzern gehören die Marken Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Holden, Jiefang, Opel, Alpheon, Baojun, Vauxhall sowie Wuling. (05.01.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - General Motors-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Autokonzerns General Motors Co. (GM) (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM, Ticker-Symbol: 8GM, NYSE-Symbol: GM) unter die Lupe.GM sei weiter auf dem Vormarsch: Nachdem der größte US-Autobauer im Dezember verkündet habe, dass das Thema "Elektromobilität" mit Hochdruck angegangen werde, kämen heute sehr erfreuliche Zahlen. Konkret habe GM für das vierte Quartal einen Absatzanstieg von 5% auf 771.323 Fahrzeuge gemeldet. Das seien die besten Verkaufszahlen seit 2007. Die Auslieferungen seien sogar um 12% gestiegen.GM habe sieben Marken und sei in den USA mit einem Anteil von rund 17% Marktführer im Jahr 2020 gewesen. Das Unternehmen verkaufe auch Lkw, Crossover und Elektroautos an Händler für den Einzelhandelsverkauf sowie an Flottenkunden, darunter Tagesmietwagenunternehmen, gewerbliche Flottenkunden, Leasingunternehmen und Regierungen. Bis Ende 2025 solle die Modellpalette in den USA zu 40% aus batteriebetriebenen Autos bestehen.GM sei auf Kurs. Vor allem der eingeleitete Schwenk Richtung Elektromobilität komme bei Anlegern gut an. Die GM-Aktie habe weiteres Potenzial, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.01.2021)Börsenplätze General Motors-Aktie: