General Motors Co. (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM, Ticker-Symbol Deutschland: 8GM, NYSE-Symbol: GM) gehört zu den weltweit größten Automobilherstellern. In Zusammenarbeit mit Partner produziert der US-amerikanische Autokonzern Fahrzeuge und Transporter in 30 Ländern der Welt. Zum Konzern gehören die Marken Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Holden, Jiefang, Opel, Alpheon, Baojun, Vauxhall sowie Wuling. (09.07.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - General Motors-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie von General Motors (GM) (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM, Ticker-Symbol Deutschland: 8GM, NYSE-Symbol: GM) unter die Lupe.Die Automobil-Aktien hätten in den vergangenen Wochen einen schweren Stand gehabt. Die Ausbreitung neuer Coronavirus-Varianten und die damit verbundene Sorge um eine Erholung der Weltwirtschaft hätten die Kurse belastet. Zudem bereite der globale Chipmangel einigen Autoherstellern richtige Schmerzen. Die Aktionäre von GM hätten jetzt aber ein prominente Unterstützung: die Analysten von Wedbush. Die Investmentbank habe die GM-Aktie in die Coverage aufgenommen und ein Kursziel von 85 USD ausgegeben. Auf Sicht der nächsten Tage könnte die GM-Aktie wieder deutlich zulegen, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 09.07.2021)Das vollständige Interview mit Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze General Motors-Aktie:Tradegate-Aktienkurs General Motors-Aktie:48,22 EUR +1,89% (09.07.2021, 11:10)