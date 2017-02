NYSE-Aktienkurs General Motors-Aktie:

Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - General Motors-Aktie: Ausbruch aus der Seitwärtsbewegung möglich - ChartanalyseBereits im Dezember ist General Motors (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM, Ticker-Symbol: 8GM, NYSE-Symbol: GM) über seinen mittelfristigen Abwärtstrend ausgebrochen, konsolidiert jedoch seinen vorherigen Kursanstieg in einer mehrwöchigen Seitwärtsphase aus, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Ein möglicher Verkauf der Opel-Tochter wirke sich hingegen positiv auf die Stimmung der Anleger aus und sie hätten die Aktie im gestrigen Handel auf frische Wochenhochs aufwärts katapultiert. Sogar ein Ausbruch aus der aktuellen Seitwärtsbewegung wäre in den kommenden Wochen vorstellbar.Die Umsetzung des im Dezember aufgestellten Kaufsignals habe zunächst bis auf ein Zwischenhoch von 38,38 US-Dollar gereicht. Für einen weiteren Kursschub zurück an die Jahreshochs aus 2013 bei 41,85 US-Dollar muss zumindest das Kursniveau von 38,00 US-Dollar per Wochenschlusskurs überwunden werden, erst dann sind weitere Kursgewinne bis 38,99 und 41,85 US-Dollar auch realistisch, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 15.02.2017)Tradegate-Aktienkurs General Motors-Aktie:35,19 EUR -0,08% (15.02.2017, 14:02)