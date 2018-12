Tradegate-Aktienkurs General Electric-Aktie:

6,83 EUR -0,87% (04.12.2018, 12:50)



NYSE-Aktienkurs General Electric-Aktie:

7,81 USD +4,13% (03.12.2018, 22:00)



ISIN General Electric-Aktie:

US3696041033



WKN General Electric-Aktie:

851144



Ticker-Symbol General Electric-Aktie Deutschland:

GEC



NYSE Ticker-Symbol General Electric-Aktie:

GE



Kurzprofil General Electric Co.:



General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. Darüber hinaus gehören unter verschiedenen GE-Marken auch Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Mikrowellen oder Öfen zum Angebot. (04.12.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - General Electric-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von General Electric Co. (GE) (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) unter die Lupe.Die Talfahrt der Industrieikone setze sich weiterhin fort. Bilanzielle Risiken mit anhaltenden Milliardenabschreibungen, die laufenden Ermittlungen der Börsenaufsicht sowie die Krise in der Kraftwerkssparte würden belasten. Der Hoffnungsträger heiße Larry Culp. Auch unter dem neuen CEO sei der US-Titel zwar weiter abgestürzt, er habe aber bereits bewiesen, zu was er fähig sei.Viele Jahre lang habe Culp an der Spitze des Mischkonzerns Danaher gestanden. Es sei eine einzige Erfolgsgeschichte gewesen. Auch wenn der neue Chef nicht als Spezialist für die künftigen GE-Kernbereiche Energie und Luftfahrt gelte, solle seine Danaher-Erfahrung helfen, General Electric wieder auf Erfolg zu trimmen. Offen bleibe noch, wie der neue CEO die zahlreichen Krisenherde löschen wolle.Die Risiken bei General Electric seien nach wie vor vielfältig. Kurzfristig ist es wahrscheinlicher, dass erneute kurzfristige Verbindlichkeiten die Stimmung trüben, als dass Culp zeitnah die Wende gelingt, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.12.2018)Börsenplätze General Electric-Aktie:XETRA-Aktienkurs General Electric-Aktie:6,80 EUR -1,02% (04.12.2018, 12:42)