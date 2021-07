Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze General Electric-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs General Electric-Aktie:

11,165 EUR +0,72% (29.07.2021, 14:36)



Xetra-Aktienkurs General Electric-Aktie:

11,20 EUR +0,40% (29.07.2021, 14:19)



NYSE-Aktienkurs General Electric-Aktie:

13,13 USD +0,38% (28.07.2021, 22:10)



ISIN General Electric-Aktie:

US3696041033



WKN General Electric-Aktie:

851144



Ticker-Symbol General Electric-Aktie Deutschland:

GEC



NYSE Ticker-Symbol General Electric-Aktie:

GE



Kurzprofil General Electric Co.:



General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. Darüber hinaus gehören unter verschiedenen GE-Marken auch Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Mikrowellen oder Öfen zum Angebot. (29.07.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - General Electric-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber und Magdalena Quell, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industrieriesen General Electric Co. (GE) (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) unter die Lupe.Der lang angekündigte Vertrag zur Belieferung des größten Offshore-Windparks Dogger Bank in Großbritannien sei nun finalisiert worden und beinhalte auch einen fünfjährigen Wartungsvertrag nach Fertigstellung des Windparks in 2026 (laut Planung). Die ersten Auslieferungen der in Summe 277 Haliade-X 14 MW Windturbinen sollten 2025 beginnen.GE und das französische Luftfahrtunternehmen Safran hätten ihre Partnerschaft, die seit 1974 in Form des 50/50 Joint Ventures CFM International bestehe, bis 2050 verlängert. Im Rahmen dessen sei das neue Technologieentwicklungsprogramm RISE angekündigt worden. Dieses peile bis 2035 die Reduktion des Kerosinverbrauchs um 20% bei gleichzeitig verringertem CO²-Ausstoß (gegenüber aktuellen Triebwerksstandards) an. Dabei sollten zum einen neue Technologien angewendet und ausgebaut werden (z.B. Open-Rotor-Konzepte), zum anderen werde vollständige Kompatibilität mit alternativen Flugzeugtreibstoffen und Wasserstoff angestrebt. Bestrebungen zur Dekarbonisierung innerhalb der Luftfahrtindustrie seien essenziell, da diese sich das Ziel auferlegt habe, den CO²-Ausstoß bis 2050 zu halbieren (bei Annahme eines gleichzeitig steigenden Flugverkehrs), um so den notwendigen Beitrag im Kampf gegen den Klimawandel erbringen zu können. Derzeit sei die Luftfahrtbranche für etwa zwei Prozent der direkten CO²-Emissionen weltweit verantwortlich. Aufgrund der Wachstumsdynamik der Branche würde dieser Anteil bis 2050 auf 10% steigen (unter der Annahme heutiger Verbrauchsmuster und Technologien).Im zweiten Quartal habe General Electric eine erfreuliche Umsatzentwicklung gezeigt (+9% auf USD 18,3 Mrd. für den Gesamtkonzern), allerdings müsse dabei beachtet werden, dass der Vergleichszeitraum besonders stark von den Auswirkungen der COVID-19 Pandemie betroffen gewesen sei und der Markt mit dem Ausmaß des aktuellen Umsatzwachstums gerechnet habe. Der Luftfahrtbereich habe um 10% auf USD 4,8 Mrd. zulegen können. Hier würden sich zwar erste Anzeichen einer Erholung manifestieren, allerdings werde sich diese erst in der zweiten Jahreshälfte stärker entfalten. Ausschlaggebend für eine weitere Verbesserung sei auch die zeitliche Abfolge bei zukünftigen Flugzeugauslieferungen. Die Medizintechniksparte habe ein Umsatzplus von 10% auf USD 4,5 Mrd. erwirtschaftet, vor allem die Segmente Medizinische Bildgebung und Ultraschall hätten sich solide entwickelt.Positiv überrascht habe die Cashflow-Entwicklung des Industriegiganten. So hätten die Industriesparten einen Free Cashflow (FCF) von USD 388 Mio. im zweiten Quartal erwirtschaftet (während der Markt mit einem negativen Cashflow gerechnet habe). Das Unternehmen habe den Jahresausblick angehoben und peile nun einen FCF der Industriesparten von USD 3,5 Mrd. bis USD 5 Mrd. an (zuvor: USD 2,5-4,5 Mrd.). Die Verbesserung sei zum einen durch die Ausgliederung der Factoring-Aktivitäten per April 2021 zu erklären. Zum anderen habe die operative Entwicklung positiv unterstützt, mitunter die einsetzende Erholung im Bereich Luftfahrt sowie Auslieferungen von Aufträgen im Bereich Onshore Wind. Die Entwicklung des FCF werde derzeit von Investoren mit Argusaugen beobachtet, um auf diesem Weg Fortschritte (oder eventuelle Warnzeichen) bei der laufenden Transformation des Unternehmens frühzeitig erkennen zu können.Aufgrund dieser bestehenden Unsicherheiten bleiben Aaron Alber und Magdalena Quell, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, aktuell bei ihrer Einschätzung der GE-Aktie auf "Halten", mit einem Kursziel von USD 14 (basierend auf einem Peer-Multiple-Bewertungsansatz). (Analyse vom 29.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.