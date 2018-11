XETRA-Aktienkurs General Electric-Aktie:

7,17 EUR +0,28% (13.11.2018, 11:04)



Tradegate-Aktienkurs General Electric-Aktie:

7,14 EUR +0,14% (13.11.2018, 11:23)



NYSE-Aktienkurs General Electric-Aktie:

8,155 USD (12.11.2018)



ISIN General Electric-Aktie:

US3696041033



WKN General Electric-Aktie:

851144



Ticker-Symbol General Electric-Aktie Deutschland:

GEC



NYSE Ticker-Symbol General Electric-Aktie:

GE



Kurzprofil General Electric Co.:



General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. Darüber hinaus gehören unter verschiedenen GE-Marken auch Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Mikrowellen oder Öfen zum Angebot. (13.11.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - General Electric-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von General Electric Co. (GE) (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) unter die Lupe.Es klinge langsam wie ein schlechter Witz. Doch am Montag sei das Wertpapier erneut kräftig unter die Räder gekommen. Für die Industrie-Ikone gehe es weiterhin von einem Tief zum nächsten. Diesmal seien es Aussagen des neuen CEOs Larry Culp gewesen, die Investoren verschreckt hätten.In einem Interview mit CNBC habe Culp gesagt, dass sich im wichtigen Energiegeschäft der Tiefpunkt zunehmend nähere. Das Problem: Der Manager deute damit an, dass weitere Turbulenzen auf den Konzern zukommen könnten. Schon Anfang Oktober habe GE die Prognosen für Cashflow und Gewinn wegen der schwachen Entwicklung in der Kraftwerkssparte GE Power gesenkt.Culp habe ferner eingeräumt, dass GE dringend Geld benötige, um die Bilanz zu stärken. "Wir haben derzeit keine höhere Priorität, als den Verschuldungsgrad zu senken", so der neue Chef. GE habe jedoch kein Liquiditätsproblem, weil durch weitere Verkäufe von Vermögenswerten ausreichend Mittel erlöst werden könnten. Eine Kapitalerhöhung sei deswegen nicht geplant.Die General Electric-Aktie ist unverändert kein Kauf, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze General Electric-Aktie: