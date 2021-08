Xetra-Aktienkurs General Electric-Aktie:

85,25 EUR -0,71% (03.08.2021, 11:46)



NYSE-Aktienkurs General Electric-Aktie:

100,60 USD (02.08.2021)



ISIN General Electric-Aktie:

US3696041033



WKN General Electric-Aktie:

851144



Ticker-Symbol General Electric-Aktie Deutschland:

GEC



NYSE Ticker-Symbol General Electric-Aktie:

GE



Kurzprofil General Electric Co.:



General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. Darüber hinaus gehören unter verschiedenen GE-Marken auch Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Mikrowellen oder Öfen zum Angebot. (03.08.2021/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - General Electric-Aktienanalyse von Analyst Markus Armer von Independent Research:Markus Armer, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Industrieriesen General Electric Co. (GE) (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE).Die Zahlen für das zweite Quartal 2021 seien beim bereinigten Ergebnis besser als von dem Analysten und vom Markt erwartet ausgefallen. Der Konzern habe u.a. von einem robusten Medizintechnikgeschäft sowie der einsetzenden Erholung im Luftfahrtgeschäft profitiert. Positiv überrascht habe aus Sicht des Analysten der Auftragseingang (+33% y/y). Der Ausblick für 2021 sei bestätigt (u.a. organisches Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich sowie bereinigtes EPS von 0,15 bis 0,25 USD) bzw. angehoben worden (FCF im Industriegeschäft von 3,5 bis 5,0 (bisher: 2,5 bis 4,5) Mrd. USD). Der Konzern habe am 30.07. nach Börsenschluss einen Reverse Split im Verhältnis 1:8 durchgeführt.Der Analyst habe seine Kennzahlen pro Aktie (u.a. EPS und DPS) entsprechend angepasst. Seine Prognosen für 2021e würden unverändert bleiben (u.a. berichtetes EPS: -1,52 (bisher: -0,19 bzw. unter Berücksichtigung des Reverse Split: -1,52) USD). Für 2022e habe er seine Prognosen erhöht (u.a. berichtetes EPS: 2,60 (bisher: 0,32 bzw. unter Berücksichtigung des Reverse Split: 2,56) USD). Auf Basis des Discounted-Cashflow-Modells (u.a. höhere Investitionen) habe er ein neues Kursziel von 106,00 (bisher: 14,00 bzw. unter Berücksichtigung des Reverse Split 112,00) USD für die General Electric-Aktie ermittelt.In Erwartung eines positiven Gesamtertrags von unter 10% (zwölf Monate) bewertet Markus Armer, Aktienanalyst von Independent Research, die General Electric-Aktie weiterhin mit "halten". (Analyse vom 03.08.2021)Börsenplätze General Electric-Aktie:Tradegate-Aktienkurs General Electric-Aktie:86,78 EUR (03.08.2021, 12:01)