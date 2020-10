Börsenplätze General Electric-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs General Electric-Aktie:

6,336 EUR +5,11% (28.10.2020, 20:46)



Xetra-Aktienkurs General Electric-Aktie:

6,629 EUR +10,17% (28.10.2020, 17:35)



NYSE-Aktienkurs General Electric-Aktie:

7,525 USD +5,99% (28.10.2020, 20:35)



ISIN General Electric-Aktie:

US3696041033



WKN General Electric-Aktie:

851144



Ticker-Symbol General Electric-Aktie Deutschland:

GEC



NYSE Ticker-Symbol General Electric-Aktie:

GE



Kurzprofil General Electric Co.:



General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. Darüber hinaus gehören unter verschiedenen GE-Marken auch Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Mikrowellen oder Öfen zum Angebot. (28.10.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - General Electric-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Adam Maliszewski vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriegiganten General Electric Co. (GE) (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) unter die Lupe.Mit besser als von der Investorengemeinde erwarteten Zahlen zum dritten Quartal habe General Electric an der Wall Street deutlich zulegen können, zeitweise sei der Kurs des Mischkonzerns um mehr als 10 Prozent gestiegen. Besonders ermutigt hätten sich Anleger gezeigt, dass der Konzern im Quartal einen freien Cashflow von rund 500 Millionen Dollar habe generieren können.General Electric habe die Folgen der Corona-Pandemie im dritten Quartal heftiger zu spüren bekommen. Während der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 17 Prozent auf 19,4 Milliarden Dollar (rund 16,4 Milliarden Euro) zurückgegangen sei, sei der Auftragseingang sogar um fast ein Drittel auf 15,5 Milliarden Dollar eingebrochen, wie der Siemens-Rivale am Mittwoch in Boston mitgeteilt habe. GE habe bei den Erlösen jedoch deutlich über der durchschnittlichen Erwartung der Analysten gelegen.Vor allem in dem von der Pandemie besonders schwer getroffenen Luftfahrtgeschäft seien Umsatz, Auftragseingang und Gewinn abgesackt, aber auch im Geschäft mit Medizintechnik seien die Kennziffern rückläufig gewesen. Im Energie-Segment und in der Windanlagen-Sparte seien die Erlöse leicht gestiegen, während die Aufträge ebenfalls zurückgegangen seien.Im fortgeführten Geschäft habe GE erneut einen Milliardenverlust erzielt. Der Fehlbetrag habe auch wegen Abschreibungen auf Immobilien und im Energiebereich bei 1,2 Milliarden Dollar gelegen. Damit sei das Minus in etwa so hoch ausgefallen wie im Vorjahr, als GE unter dem US-chinesischen Handelskrieg und den Problemen mit Boeings Krisenflieger 737 Max gelitten habe.Der Konzern verfüge nach den heutigen Zahlen eine Liquiditätsposition von rund 2,5 Milliarden Dollar. General Electric steht momentan nicht auf der Empfehlungsliste des AKTIONÄR. Anleger warten die weitere Entwicklung an der Seitenlinie ab, so Adam Maliszewski von "Der Aktionär" zur General Electric-Aktie. (Analyse vom 28.10.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link