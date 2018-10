XETRA-Aktienkurs General Electric-Aktie:

10,42 EUR -2,53% (02.10.2018, 17:20)



Tradegate-Aktienkurs General Electric-Aktie:

10,44 EUR +0,10% (02.10.2018, 17:44)



NYSE-Aktienkurs General Electric-Aktie:

USD 12,07 -0,17% (02.10.2018, 17:35)



ISIN General Electric-Aktie:

US3696041033



WKN General Electric-Aktie:

851144



Ticker-Symbol General Electric-Aktie Deutschland:

GEC



NYSE Ticker-Symbol General Electric-Aktie:

GE



Kurzprofil General Electric Co.:



General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. Darüber hinaus gehören unter verschiedenen GE-Marken auch Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Mikrowellen oder Öfen zum Angebot. (02.10.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - General Electric-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von General Electric Co. (GE) (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) unter die Lupe.General Electric habe am Montag für Aufsehen gesorgt. Eine Abschreibung über 23 Mrd. Euro, die Demission von Konzernchef John Flannery und ein Kursanstieg von zwischenzeitlich rund 15%. GE sei mit einem Plus von 7,1% aus dem Handel gegangen.Für neuen Schwung sorge heute ein Upgrade von RBC Capital. Analyst Deanae Dray meine, dass Investoren Vertrauen in die strategische Vision und die operativen Fähigkeiten des neuen Konzernchefs Larry Culp gewinnen sollten. GE stehe zwar noch viel Arbeit bevor, die Chancen seien jedoch jetzt deutlich besser. Sein Kursziel laute 15 USD."Der Aktionär" bleibe skeptischer. Auch Culps Vorgänger Flannery sei mit vielen Vorschusslorbeeren gefeiert worden. Doch was gefolgt sei, seien nur milliardenschwere Abschreibungen und ein weiterer Absturz des Aktienkurses bis unter 10 Euro gewesen. Da sich die Kraftwerksparte auch nach der Komplettabschreibung weiter im Krisenmodus befinde und der Umbau noch viel Zeit benötige, müsse auch Culp nun erst beweisen, dass er das Ruder bei der Industrieikone herumreißen könne.Anleger sollten deshalb bei der General Electric-Aktie weiter an der Seitenlinie bleiben und vorerst darauf warten, dass auch operativ gute Nachrichten folgen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze General Electric-Aktie: