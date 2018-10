Tradegate-Aktienkurs General Electric-Aktie:

8,75 EUR -2,56% (31.10.2018, 16:04)



NYSE-Aktienkurs General Electric-Aktie:

9,9634 USD -2,13% (31.10.2018, 15:50)



ISIN General Electric-Aktie:

US3696041033



WKN General Electric-Aktie:

851144



Ticker-Symbol General Electric-Aktie Deutschland:

GEC



NYSE Ticker-Symbol General Electric-Aktie:

GE



Kurzprofil General Electric Co.:



General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. Darüber hinaus gehören unter verschiedenen GE-Marken auch Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Mikrowellen oder Öfen zum Angebot. (31.10.2018/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - General Electric-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von General Electric Co. (GE) (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE).Q3 sei durch die anhaltende und verstärkte Schwäche des Bereichs Power (negatives EBIT) sowie der Anfang Oktober angekündigten milliardenschweren Firmenwert-Abschreibungen schwer belastet gewesen. Die Zahlen seien selbst auf bereinigter Basis hinter den Analysten-Prognosen und dem Marktkonsens zurückgeblieben. Die Quartalsdividende (0,01 (Vj.: 0,12) USD je Aktie) werde erneut massiv gekürzt, sodass dies quasi einem Dividendenausfall gleichkomme. Einen Ausblick für 2018 veröffentliche der Konzern nicht mehr.Durch das neue Management (Culp habe per 01.10. die Posten als CEO und Chairman eingenommen) bestünden Unsicherheiten über die zukünftige Konzernstrategie. Jedoch sei Culp sehr erfolgreich bei der Danaher Group gewesen. Neben den konzernspezifischen Problemen (u.a. auch vertiefte SEC-Prüfung der Bilanzierung, technische Probleme bei Gasturbinen) sei GE jetzt auch mit konjunkturellen Problemen (Konjunktur-Frühindikatoren signalisieren Wachstumsabschwächung) und steigenden Marktzinsen konfrontiert. Der Analyst habe seine Prognosen erneut reduziert (u.a. berichtetes EPS 2018e: -2,26 (alt: -1,65) USD; berichtetes EPS 2019e: +0,51 (alt: +0,85) USD).In Erwartung einer langwierigen, schmerzvollen, aber letztendlich erfolgreichen Restrukturierung lautet das Votum für die GE-Aktie "halten", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel sei von 13,30 auf 11,00 USD gesenkt worden. (Analyse vom 31.10.2018)Börsenplätze General Electric-Aktie:Xetra-Aktienkurs General Electric-Aktie:8,82 EUR -2,76% (31.10.2018, 15:50)