Tradegate-Aktienkurs General Electric-Aktie:

10,21 EUR -0,68% (14.11.2019, 14:04)



NYSE-Aktienkurs General Electric-Aktie:

11,26 USD -0,27% (14.11.2019, 14:12, vorbörslich)



ISIN General Electric-Aktie:

US3696041033



WKN General Electric-Aktie:

851144



Ticker-Symbol General Electric-Aktie Deutschland:

GEC



NYSE Ticker-Symbol General Electric-Aktie:

GE



Kurzprofil General Electric Co.:



General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. Darüber hinaus gehören unter verschiedenen GE-Marken auch Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Mikrowellen oder Öfen zum Angebot. (14.11.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - General Electric-Aktienanalyse von Analyst C. Stephen Tusa von J.P. Morgan Securities:Laut einer Aktienanalyse rät Analyst C. Stephen Tusa von J.P. Morgan Securities Anlegern weiterhin die Aktien von General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) unterzugewichten.Die Analysten von J.P. Morgan Securities nehmen auf die ihrer Meinung nach allgemein herrschende Wahrnehmung des Marktes Bezug, wonach General Electric Co. unter fundamentalen Gesichtspunkten den Boden erreicht und eine höhere Guidance einen Wendepunkt bei den Gewinnprognosetrends eingeläutet habe.Analyst C. Stephen Tusa will sich dieser Einschätzung aber nicht anschließen. Schlagzeilen zur Gewinnerzielung sei nur ein Bruchteil des Gesamtbildes. GE verfehle die EBIT-Planung zum Kerngeschäft, die im März ausgegeben worden sei. Im Vergleich zu anderen Large Caps sei die negative Abweichung mit am größten gewesen.In ihrer General Electric-Aktienanalyse stufen die Analysten von J.P. Morgan Securities den Titel unverändert mit "underweight" ein.Börsenplätze General Electric-Aktie:Xetra-Aktienkurs General Electric-Aktie:10,23 EUR +/- 0,00% (14.11.2019, 13:42)