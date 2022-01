Börsenplätze General Electric-Aktie:



Kurzprofil General Electric Co.:



General Electric Co. (ISIN: US3696043013, WKN: A3CSML, Ticker-Symbol: GCP, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. (25.01.2022/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - General Electric-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber und Magdalena Quell, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von General Electric Co. (GE) (ISIN: US3696043013, WKN: A3CSML, Ticker-Symbol: GCP, NYSE-Symbol: GE) unter die Lupe.Im vierten Quartal 2021 habe GE einen Umsatz der Industriesparten von USD 19,5 Mrd. erzielt (drei Prozent unter dem Vorjahresquartal), der Auftragseingang habe USD 22,1 Mrd. (-4% vs. Q4 2020) betragen. Der Free Cashflow habe im letzten Quartal des vergangenen Jahres beachtliche USD 3,7 Mrd. betragen, wobei hierfür vor allem die solide Entwicklung im Bereich Luftfahrt sowie eine hohe Working Capital Disziplin beigetragen hätten. Das angepasste Ergebnis je Aktie habe bei USD 0,82 gelegen.Ein Blick in die einzelnen operativen Bereiche des US-Konglomerats im Verlauf des vierten Quartals zeige, dass vor allem der Bereich Luftfahrt, der in der Anfangszeit der Covid-19-Pandemie besonders gelitten habe, ein starkes Momentum im zivilen Bereich (sowohl bei Turbinen, als auch bei Instandhaltung) entwickelt habe. Mit einem Umsatzplus von 4% (auf USD 6,1 Mrd.) und um 22% höheren Aufträgen (USD 7,7 Mrd.) sei die Dynamik deutlich ausgeprägter gewesen als im Bereich Medizintechnik (Umsätze -4% auf USD 4,6 Mrd., Aufträge +7% auf USD 5,3 Mrd.). Die Divisionen Erneuerbare Energien und Energie hätten Rückgänge bei Umsätzen und Aufträgen verzeichnet.Das Gesamtjahr 2020 habe GE mit einem Umsatz von USD 71,1 Mrd. abgeschlossen (-2% vs. 2020), der Auftragseingang habe bei USD 79,4 Mrd. (+12% gegenüber dem Vorjahr) gelegen. Das angepasste Ergebnis je Aktie habe USD 1,71 betragen.Im Jahr 2022 peile GE ein Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich an, bei einer Bandbreite von USD 2,8 bis 3,5 für das angepasste Ergebnis je Aktie. Der Free Cashflow solle zwischen USD 5,5 Mrd. und USD 6,5 Mrd. liegen. Besondere Dynamik werde im Bereich Luftfahrt erwartet (basierend auf der Entwicklung im zivilen Flugverkehr).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:OffenlegungenOffenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity